Críticas a la 'streamer' Aroyitt por asegurar que "no es feminista" mientras se queja de los comportamientos machistas de la industria

Un clip de la streamer Aroyitt de hace 10 días ha resurgido en Twitter este pasado jueves por unas sorprendentes palabras que la han convertido en objeto de críticas.

La joven se encontraba hablando de por qué no participará en Karmaland 5, la serie de Minecraft creada por Vegetta y en la que participa El Rubius, IlloJuan y también su pareja, Alexby.

Según comentaba, antes incluso del posible anuncio de su participación, ya había recibido muchos mensajes quejándose de que solo la iban a incluir en el evento "por ser novia de...". Unas acusaciones que no la sentaron nada bien, y por la que prefirió no entrar a jugar.

Sin embargo, mientras intentaba condenar este tipo de comportamientos machistas que muchos tienen en las redes sociales hacia ella, aseguró que esto no tiene nada que ver con el feminismo.

"Jamás he sido feminista, no me considero feminista", ha declarado y ha explicado: "Así como critico muchas veces algunos comportamientos que tienen las mujeres, también puedo criticar algunos comportamientos de los hombres".

que dice esta mujer? no se entera de nada pic.twitter.com/gH9lmEXt3p — paula? (@iTONIKR8S) July 13, 2022

"¿Esto que me hace? ¿Feminista? ¿Machista? No, me hace lógica. No voy ni a un lado ni al otro", ha terminado el clip que, sacado de contexto, se ha hecho viral en Twitter.

Lo cierto es que el contexto solo aporta más confusión. Pues mientras la creadora de contenido se lamenta de lo que tiene que sufrir por ser mujer, decide ponerse en contra del discurso que apoya su discriminación.

aroyitt diciendo que no es feminista ni machista, que es lógica para después dar un discurso sobre la opresión que siente por ser mujer, criticando los roles de género y quejándose de la gente que rebaja las mujeres como "novias de"..... miamor i think you didn't get the point — sara💌 (@sariIicious) July 13, 2022

A pesar de los intentos de algunos usuarios por aprovechar esta ocasión e informarla del verdadero significado del feminismo, Aroyitt ha comentado en su cuenta que se ha sentido atacada.

Y si te crees 10 segundos de un clip sacado de contexto para rascar unos likes y aprobación general cuando hablo del tema durante 1 hora y dando mi opinión que en principio es lo que debería ser el verdadero feminismo, tienes el cerebro chamuscado y buscas exactamente lo mismo. — Aroyitt 💙 (@aroiagarcia) July 14, 2022

"Mi postura es la misma que buscaba el feminismo real, por el que nuestras abuelas y madres pelearon (y que no solo nos favorecía a las mujeres, por cierto), pero no quiero que se me asocie a la parte manchada del mismo, por eso no quiero el nombre. Lo cual debería ser respetable", ha concluido en una de sus publicaciones.