Silvia, en 'First dates': "Mi cita no me ha gustado porque me recordaba a mi cuñado"

Sacar parecidos siempre es peligroso, para bien o para mal. Y eso fue lo que le pasó a Silvia este jueves en First dates nada más ver a Juan, su cita en el programa de Cuatro.

"Una de mis inquietudes es que al chico, por mi físico, no le acabe de gustar porque estoy rellenita, es una posibilidad que hay y que existe", comentó la barcelonesa.

Carlos Sobera quiso saber cómo le gustaban los hombres a la empleada de gasolinera: "Físicamente me llaman mucho la atención los africanos, los negros", admitió.

Silvia y Juan, en 'First dates'. MEDIASET

A continuación llegó Juan: "Tuve un accidente y, desde entonces, no he vuelto a tener vida social. No recuerdo la última vez que tuve una cena con amigos".

Nada más verle cruzar la puerta del local, Silvia comentó: "No me ha gustado porque me recordaba a mi cuñado y cuanto más hablaba con él, más me lo parecía".

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor. El badalonés le contó que estaba divorciado y que tenía un hijo de 10 años, mientras que ella no tenía ninguno.

Ambos también coincidieron en que habían tenido sendos accidentes de tráfico, ella de coche y él de moto, con secuelas físicas que aún arrastraban.

Al final, Silvia sí que quiso tener una segunda cita con Juan "para seguir conociéndolo". Él, en cambio, no quiso volver a quedar, pero "quiero que salga una amistad de todo esto porque, como pareja, no me veo".