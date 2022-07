La advertencia de un comensal de 'First dates' a su cita: "No salgas corriendo..."

Adrián sorprendió a los espectadores de First dates este miércoles cuando afirmó en su presentación en el espacio de Cuatro que "no soy un moja bragas, pero sí que me gusta ligar y sentir que atraigo".

El monitor de gimnasio le contó a Carlos Sobera que tenía una faceta artística oculta, que le gustaba escribir poemas. "¿No serás argentino?", le preguntó Matías Roure, a lo que el madrileño le contestó entre risas que no.

Su cita fue Viridiana, una funcionaria que comentó que no podía parar de sonreír porque "soy feliz". Nada más cruzar las puertas del restaurante, empezó a sonar la música, Adrián se puso a bailar y la madrileña, también se animó a seguirle los pasos.

Viridiana y Adrián, en ‘First Dates’. MEDIASET

A pesar del baile, el monitor de gimnasio comentó que "la primera impresión ha sido buena porque es una chica que tiene una sonrisa muy guay, pero físicamente hay algo que no me termina de cuadrar, no me ha atraído lo suficiente".

En un momento de la cena, Adrián obvió un consejo que le había dado un amigo: "Me dijo que no contase esto… no salgas corriendo, ¿vale?", le pidió a Viridiana.

"Es una teoría sexual. Yo creo que hay personas que encajan mejor que otras… Estuve con una chica que cuando teníamos relaciones sexuales su vagina abrazaba mi pene", le explicó el madrileño a la funcionaria.

Ella, sin dar crédito a lo que estaba contando su cita, y entre risas, afirmó: "¿En serio? ¡Ay que me voy corriendo! Es raro... Jamás he visto eso ni lo he escuchado en mi vida".

Al final, el monitor de gimnasio se disculpó por haberle contado su teoría, pero ella le contestó que no le había molestado y que quería tener una segunda cita con él.

Adrián, en cambio, no quiso volver a quedar como pareja, pero "como amigos sí porque me lo he pasado muy bien. Pero me ha faltado algo sexual y físico".