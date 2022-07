Madrid avisa de que los trenes de Cercanías colapsarán con el abono gratis

La gratuidad del abono de viajes de Cercanías, Rodalies y trenes de media de distancia ha sido una de las medidas más comentadas del paquete anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado martes, durante la primera sesión del debate sobre el estado de la nación. Uno de los más críticos con esta decisión ha sido la Comunidad de Madrid, que este jueves ha señalado que la región no cuenta con trenes suficientes para absorber los nuevos viajeros que podrían optar por este medio de transporte al ser gratuito desde el próximo mes de septiembre hasta el 31 de diciembre, que cifran en 20 millones de pasajeros.

Así lo ha señalado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, en la reunión mantenida con el presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), Rafael Barbadillo, donde han analizado las medidas anunciadas por el Gobierno central en el debate sobre el Estado de la Nación y su repercusión en los autobuses de la región.

Pérez ha indicado que "el Gobierno (central) debería atender a criterios de responsabilidad, de análisis y organización y no solo a intereses electorales. El anuncio no contribuirá de una forma seria a mejorar el transporte público", ha denunciado. Además, que la falta de mantenimiento e inversión de los servicios ferroviarios de la capital corresponde al Ejecutivo central, y que Madrid no está preparada para esta bonificación: "Hay líneas, como la C5, que tienen averías constantes por la falta de un mantenimiento adecuado", ha detallado.

También, el consejero ha destacado la falta de previsiones en la organización, alegando que el Gobierno de Sánchez "no ha hecho ningún estudio de seguridad del incremento de viajeros en estaciones como la de Atocha".

Por otro lado, el consejero de Transportes e Infraestructuras ha confirmado que la Comunidad de Madrid aplicará el descuento del 30% en el abono transporte impulsado por el Gobierno de España. Al hilo, ha reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "un compromiso real de que abonen de manera íntegra el porcentaje anunciado". Además, ha solicitado una mayor inversión en la red de Cercanías.