Tabarés recomana centrar el pla d'acció de salut mental en educació, prevenció i rigor científic

En concret, recomanen l'elaboració d'un estudi sobre la situació de la salut mental a la Comunitat Valenciana; el coneixement sobre l'accés a aquests recursos i sobre els drets de les persones amb problemes de salut mental; l'ampliació de l'atenció i dels recursos destinats a aquesta matèria; la formació dels professionals en l'àmbit sanitari i educatiu; així com l'augment de la prevenció i de la visibilitat dels problemes de la salut mental, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

A més, entre les recomanacions destaca la petició a la Generalitat perquè done més visibilitat als problemes de salut mental mitjançant la realització de campanyes d'informació i sensibilització en mitjans de comunicació que donen també a conéixer els recursos disponibles.

També s'aconsella que des de l'àmbit educatiu es garantisquen els drets fonamentals de les persones a ser orientades perquè sàpien expressar-se i gestionar les seues emocions i la implantació d'una programació impartida per persones professionals i especialitzades en el sector. En aquest sentit, moltes de les recomanacions fan èmfasis a emprar l'educació/formació en l'àmbit educatiu com a mesura per a previndre i gestionar les malalties mentals.

Altres propostes molt valorades posen l'accent principalment en la formació dels professionals d'atenció primària per a la identificació i el tractament dels trastorns conductuals i dotar de més recursos i d'un psicòleg clínic als centres.

La convenció ciutadana és una experiència investigadora pionera a Espanya, es va celebrar entre els mesos de març i abril en quatre sessions en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, i estava conformada per 70 ciutadans i ciutadanes triades entre un mostreig de 9.000 persones ordenat per variables de renda, medi urbà o rural, sexe, província i departament de salut.

Ximo Puig, després de la recepció de les recomanacions, ha assenyalat que la pandèmia per la COVID-19 va fer més visibles els problemes de salut mental i ha advocat per la necessitat que aquest assumpte "estiga present en les agendes polítiques i públiques de la societat".

En aquesta línia, ha advocat per treballar en la prevenció en l'àmbit de l'educació. "És bàsic que hi haja recursos i itineraris que donen respostes a les famílies que pateixen la incertesa que signifiquen els problemes de salut mental", ha indicat.

Igualment, Puig ha ressaltat que els joves "seran una prioritat" en l'elaboració del Pla Valencià d'Acció de Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, perquè segons ha afegit "els jóvens necessiten els ancoratges i l'atmosfera adequada que els donen els recursos de salut mental per a desenvolupar els seus projectes de vida".

En aquest sentit, el president ha recordat que la convenció ciutadana sobre salut mental es va celebrar "per a trobar respostes en tots els àmbits de la societat", i ha anunciat que la Generalitat "treballarà per a implementar les recomanacions" que han sorgit del treball de la convenció.