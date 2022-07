Santiago Segura: "Si un humorista jode a más gente que hace reír, está fracasando, ese es el límite"

Santiago Segura, 17 de julio de 1965, Madrid.

Una hamaca, la piscina del Hotel Emperador y un sol intenso, lo que podría ser un sueño vacacional para cualquiera, para Santiago Segura es, literalmente, estar fuera de contexto, el color de su piel le delata. "Parece que he salido de un sótano y he vivido ahí 20 años…, esto demuestra que no hago otra cosa más que rodar películas", asegura.

Y tiene razón, acaba de estrenar Padre no hay más que uno 3 y ya está rodando la siguiente, una fórmula mágica que solo le trae éxitos, como todo lo que toca: "Para mí era un reto hacer una película donde se riesen padres, abuelos, niños...", y otro reto conseguido.

Y es que pasar de encarnar al policía más casposo y desagradable del cine, Torrente, a hacer películas familiares es un cambio importante, pero claramente posible "¿Cómo se pasa de ser un soltero juerguista a ser padre de dos hijas?Cuando te quieres dar cuenta dices: '¿qué ha pasado?'".

La única pena que tengo es que a mis hijas no les gusta el cine, ellas son más del fútbol y del Atleti

La realidad y la ficción se dan la mano en su caso, su vida ha cambiado en muy poco tiempo de la misma forma, pero ha conseguido unir sus dos facetas, la de director y la de padre, integrando a sus hijas como actrices del reparto. "A mí con mi hija Sirena se me cae la baba como padre…, es que es muy graciosa", pero confiesa: "La única pena que tengo es que a mis hijas no les gusta el cine, ellas son más del fútbol y del Atleti".

Esta es una película ambientada en Navidad, ¿por qué? "Soy de esas personas absurdas a las que les gusta la Navidad, compartir, la ilusión…". Un tipo que, pese a las ideas preconcebidas y los estereotipos, es ordenado, tranquilo, metódico y currante como ninguno y, además, conserva toda la colección de cine de Disney en su casa porque adora el cine infantil, y eso no lo puede decir cualquiera.

El humor está en contra de la reflexión y de la lógica, el humor es el disparate

Un director y actor para el que el humor es fundamental, por eso mantiene que se puede hacer humor de todo. "El humor está en contra de la reflexión y de la lógica, el humor es el disparate", aunque admite un solo límite: "Un humorista no hace humor para joder, hace humor para hacer reír, si jode a más gente que hace reír, está fracasando, para mí ese es el límite".

Pero cuando se trata de éxito y taquillazos, para él no existen los límites: "Yo pensaba que lo de rodar una peli al año solo lo podía hacer Woody Allen, pero no". Pues eso, vayan acostumbrándose porque queda Santiago Segura para rato y, sobre todo, como él dice: "vayan al cine, señores".