Mínguez: "La ciutadania de la Comunitat és experta en onades de calor i abans que donem consells ja els practiquen"

Mínguez ha indicat que, de moment, no s'ha registrat cap incident. "Des de l'inici de l'estiu s'han donat diverses alertes, però també molts consells com que la població es protegisca de punts de gran calor, fonamentalment la que per motius no laborables el puga fer; ingesta d'aigua fins i tot sense set i que es repartisquen els temps lúdics quan disminuïsca la temperatura", ha subratllat el conseller.

La Conselleria de Sanitat ha declarat aquest dimecres nivell d'alerta sanitària per ona de calor alta i extrem en 355 municipis de la Comunitat Valenciana, segons les prediccions realitzades dins del Programa de Prevenció i Atenció als Problemes de Salut Derivats de les Temperatures Extremes.

Segons la Conselleria de Sanitat, els 355 municipis -enfront dels 253 d'aquest dimarts- pertanyen a les comarques del Comtat, la Marina Alta, la Vega Baixa, la Vall de Cofrents-Aiora, la Plana d'Utiel-Requena, el Racó d'Ademús, la Regió muntanyenca i l'Alacantí. A més, s'esperen nits equatorials en municipis de la Plana Alta, segons el departament que dirigeix Miguel Mínguez.