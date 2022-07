Mazón anuncia que modificaran la Llei de Costes "per a protegir els drets i pervivència de les poblacions"

Carlos Mazón s'ha reunit aquest dimecres amb alcaldes i portaveus del PP i amb associacions d'afectats dels municipis de costa de la Comunitat Valenciana, segons ha informat el partit en un comunicat.

El líder del PPCV ha exigit al Govern de Pedro Sánchez que "engegue totes les actuacions i inversions previstes en les costes de la Comunitat Valenciana previstes des de 2015" i ha recordat que dels cinc trams més afectats per la regressió costanera de tota Espanya, "dos estan en la nostra Comunitat, els de Castelló-Sagunt i València-Denia".

En aquesta línia, ha recordat que el PP "ja va aprovar una estratègia que contemplava 69 actuacions, de les quals el Govern de Sánchez només ha executat la d'Almenara que va deixar pressupostada el PP". "El que no pot ser és que el Ministeri ni faça ni deixe fer. No permet que en els habitatges es facen reparacions i sanciona si es fan. Però si els propietaris no fan res, les seues cases corren el perill de desaparéixer", ha criticat Mazón.

Per al líder del PPCV, "preval la ideologia" i "amb aquestes actituds de (Pedro) Sánchez i (Ximo) Puig l'única cosa que fan és perjudicar tant les platges com el turisme a la Comunitat Valenciana".

Segons el parer de Mazón, "el Fons Next Generation EU suposa una oportunitat única per a desenvolupar projectes de protecció de costa, però la inoperància del Govern i la falta de reivindicació de Puig pot provocar que es perden pel camí" i, en aquesta línia, ha lamentat que el PSOE "ha rebutjat sistemàticament totes les mocions, PNL en totes les càmeres i les esmenes als PGE perquè s'engeguen les actuacions".

El president del PPCV ha mostrat la seua oposició frontal a la proposta de Reglament que Costes que va impulsar el Ministeri a la fi de 2021 "que augmentava l'arbitrarietat en les partions de domini públic i restringia usos de les platges".

Mazón ha demanat solucions i una "modificació de la Llei de Costes que permeta una millor compatibilitat entre les ocupacions que ja existixen en la costa valenciana i la garantia del domini públic".

"Després d'anys de governs socialistes a Espanya i a la Comunitat Valenciana, encara estan pensant què fer amb la costa valenciana, mentre la situació d'abandó és cada vegada més alarmant, la qual cosa genera greus perjuís tant als habitants d'eixos municipis com als turistes", ha assenyalat.