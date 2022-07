Dani Rovira llora la muerte de su perro y le rinde un homenaje en Instagram: "Me has roto el alma en mil pedazos"

Duro varapalo para Dani Rovira, que llora la pérdida de su mascota. El actor y presentador ha acudido a las redes sociales para despedirse de su perro, recientemente fallecido, y, de paso, rendirle el homenaje que se merece.

"Compañero, hoy me has roto el alma en mil pedazos. Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós. Y entre lágrimas te rindo estas palabras. No te imaginas lo que te voy a echar de menos. Te llevo tan dentro que es como si me hubieran arrancado un trozo de mi propio cuerpo", ha empezado diciendo el intérprete en su perfil de Instagram, donde muestra varias fotografías de su mascota compartiendo momentos junto a él.

"Parece que fue ayer cuando decidimos sacarte de la protectora y darte una oportunidad. Y tú, siempre sin quererlo, me diste la oportunidad a mí. No tengo palabras, no tengo la cabeza para la poesía. Espero hayamos estado a la altura de ti. Ojalá, donde estés ahora, haya millones de pelotas y peluches para destrozar y corretear", continúa Dani en su escrito.

"Te quiero con todo mi ser, mi amigo del alma. Te amo. Formas parte de mi historia y yo de la tuya. Ojalá algún día llegue a ser la persona que tú veías en mí. Mi perro. Mi amor. BUYO", termina el actor, en un emotivo texto que deja claro cuánto de unido estaba a su mascota.