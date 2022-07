El 87,86% de l'alumnat que s'ha presentat les PAU Extraordinàries supera els exàmens

D'altra banda, s'han presentat només la fase voluntària de les PAU un total d'1.117 estudiants, dels quals 225 estudiants procedeixen de cicles formatius i 892 de batxillerat. Amb el que la xifra global d'alumnes presentats a la convocatòria extraordinària de les PAU enguany ascendeix a 4.105 estudiants, la qual cosa suposa uns 1.000 més que en la convocatòria de l'any passat, detalla la Conselleria d'Universitats en un comunicat.

Quant als percentatges d'aprovats, la UMH és el centre amb major percentatge d'alumnes aprovats, amb un 93,74% d'aptes; li segueix la UJI amb un 88,77% d'aptes; la UV compta amb un 86,54% d'aptes, seguida de la UA amb un 85,78% i la UPV amb un percentatge del 84,45% d'aptes.

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat la fase obligatòria de les PAU al juliol ha sigut d'un 5,40. En el cas de les dones, la nota mitjana ha sigut lleugerament superior a la dels homes, amb un 5,42 enfront del 5,38 dels homes. Aquesta convocatòria ha millorat la nota mitjana respecte a l'any anterior, que se situava en un 5,18.

Per universitats, la nota mitjana més alta ha sigut per a la UMH amb un 5,697; els estudiants examinats per la UV han obtingut una mitjana de 5,372; li segueixen els estudiants presentats en la UJI amb una mitjana de 5,336; un 5,312 els de la UPV, i una mitjana de 5,281 han obtingut els estudiants examinats en la UA.

