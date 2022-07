Cancel·lat el concert de Bryan Adams a València

La promotora de l'esdeveniment, Emotional Events, ha fet públic un comunicat en el qual informa que es veu obligada a cancel·lar l'actuació "a causa d'imprevists i problemes en la producció tècnica que no garanteixen el desenvolupament del concert amb la qualitat necessària per a un espectacle d'aquestes característiques".

A més, assenyala que el procés de devolució d'entrades començarà el pròxim dia 15 de juliol i s'estendrà durant els següents 10 dies.

Totes aquelles persones que hagueren mercat les seues entrades en alguna de les plataformes de venda online oficials: emotionalevents.es/ entradas.com/seetickets.com rebran l'import pagat de manera automàtica en les mateixes targetes bancàries amb les quals van efectuar la compra, expliquen.

Aquells que hagueren adquirit les seues entrades en el punt de venda físic Viajes Mundo Austral, hauran d'acudir al mateix, a partir del 15 de juliol, en horari comercial, per a rebre el reembossament.

L'organització lamenta les molèsties per aquest desenllaç i espera que molt ràpid siga possible veure a l'artista canadenc a la ciutat de València.

Aquesta és la segona cancel·lació de directes a la capital del Turia després d'anunciar-se aquest dilluns la suspensió de la primera edició del Diversity València Festival només a deu dies de la seua celebració en la Ciutat de les Arts i les Ciències i amb més de 50 actuacions musicals anunciades, entre elles les de Christina Aguilera, H.I.R., Iggy Pop, Maneskin o Karol G.

Els impulsors d'aquest esdeveniment al·leguen "no poder garantir en aquests moments" la realització del festival "sota les condicions necessàries per al bon desenvolupament del mateix", i asseguren que "en breu es comunicarà el procediment per a la devolució íntegra de les entrades".