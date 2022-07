Anabel Pantoja desvela por qué su tío Agustín dejó la música: "Podría haber sido el Rauw Alejandro de su generación"

Anabel Pantoja, que acaba de sufrir el varapalo de la pérdida de Yulen en Supervivientes, ya que el esgrimista ha sido expulsado por la audiencia, se ha decidido a hablar de su familia. En concreto de su tío Agustín Pantoja, del que señaló la causa por la que dejó en su día la música cuando era un cantante de éxito.

"Mi tío Agustín era un cantante buenísimo. Podría haber sido el Rauw Alejandro de su generación", opinó la influencer en Honduras.

"Pero luego a mi tía le pasó lo que le pasó con Paquirri y, bueno, pues ya empezó a llevar los negocios de Isabel. Y hasta ahí", dijo Anabel, dando por hecho que ese había sido el motivo por el que Agustín abandonó su carrera musical.

"Yo solo espero que todo esté bien cuando vuelva a casa, que es lo que quiere la que está arriba (en referencia a su abuela, fallecida hace unos meses)".

Unas palabras que fueron diseccionadas en plató. Kiko Matamoros no podía mostrarse más en contra. "Eso que dice Anabel no es verdad. Agustín no dejó su carrera musical por cambiarle los pañales a Kiko Rivera, la dejó porque quiso. Y punto. De hecho, estuvo unos años viviendo con Juan Gabriel y luego decidió volverse".

Lydia Lozano se posicionaba en la misma línea: "Es verdad que Agustín Pantoja en su día fue lo más, sobre todo en Miami, pero yo por lo que sé, después de vivir con Juan Gabriel no fue todo como él esperaba y se volvió a España".