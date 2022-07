Paula, en 'First dates': "Soy una persona tan increíble que no me va a venir cualquiera a chulear"

Paula acudió este lunes a First dates con las ideas muy claras: "Quiero encontrarme con alguien que me sorprenda gratamente porque estoy cansada de niños, la verdad", le contó la madrileña a Carlos Sobera.

"Busco a un chico con cabeza. Tiene que tener Ikea en la frente de lo amueblada que la debe de tener. Sé que soy muy joven (18 años), pero no estoy para perder el tiempo", comentó.

Y añadió que "no voy a regalar lo que soy yo a nadie que se me ponga a decirme tonterías. Considero que una persona tan increíble que no me va a venir cualquiera a chulear".

"Estoy muy amueblada mentalmente. Muchas veces me dicen que aparento más edad por las cosas que digo y la forma en la que pienso que por otra cosa", aseguró la estudiante antes de conocer a su cita.

A continuación llegó Karim: "Si midiera 1,90 y pudiera trabajar jugando al voleibol, sería mi sueño. Es una cosa que me encanta, voy a saco con ese deporte", explicó el madrileño en su presentación.

Karim y Paula, en 'First dates'. MEDIASET

Lo primero que hizo el comensal fue piropear los piercings de Paula, algo que le encantó a la joven, eso sí, le dijo que "tienes cara de tener 14 años, pero creo que tienes 19", acertando la edad del joven.

"Decidí venir a First dates un día que estaba viendo el programa con mi hermana y su novio. Se pusieron a darse el lote a mi lado y por eso estoy aquí", admitió Karim.

Durante la cena hablaron de sus estudios, de sus aficiones y sus aspiraciones: "Yo tengo claro que he nacido para vivir, no para sobrevivir", aseguró Paula.

Uno de los momentos tensos de la cena fue cuando Karim le preguntó a su cita por el sexo: "Eso no te lo voy a responder por respeto a mis padres y a mí, que te acabo de conocer", le contestó la madrileña.

Al final, Karim reconoció que sí tendría una segunda cita con Paula: "Podríamos tomarnos algo porque me lo he pasado muy bien". Pero ella comentó que "me ha caído bien, pero no volvería a quedar como pareja".