Desde hace algunas semanas, sabemos que hoy, 12 de julio, comienza, pero no es hasta ahora cuando por fin podemos descubrir con qué nos va a sorprender Amazon este año. El Prime Day ya está aquí y, tras ver las primeras ofertas, podemos aseverar que no va a decepcionar. Para quienes aún no conocen las jornadas de descuentos non stop más famosas del marketplace, decirles que este es el momento para conseguir sus básicos o favoritos a mejor precio, pues desde Amazon van a lanzar numerosos productos sujetos a rebajas de hasta el 50% (¡las mejores serán para aquellos que pertenecen a su club VIP!) para que podamos comprar al mejor precio.

Productos del hogar, como las pastillas de lavavajillas de Finish que triunfan entre nuestros lectores; los gadgets más techie, con los dispositivos de Amazon (¡incluido el Fire Stick!) como indiscutibles protagonistas y con descuentos de casi el 50%; artículos para garantizar el orden en casa; los pequeños electrodomésticos de cocina que, a pesar de llevar tiempo entre nosotros, no hay día que no ganen un nuevo adepto (¿alguien más pensado en una freidora sin aceite?)… ¡y mucho más! Una fiesta de los descuentos por todo lo alto en la que, sin embargo, y a pesar de que acaba de empezar, ya despunta con algunos favoritos que, desde 20deCompras, no hemos querido dejar pasar.

¿Listo para descubrir qué debes empezar a comprar para no perderte las mejores ofertas del Amazon Prime Day? Pues no esperes más y sigue leyendo, ¡que te destacamos nuestro podio!

Primeras ofertas 'top'

- El Echo Dot de 4ª generación, por menos de 20 euros. Los dispositivos Amazon son unos de los más rebajados en esta campaña. Y, para muestra, su altavoz inteligente con Alexa integrada. Gracias a este gadget, podemos controlar todos nuestros servicios de streaming, controlar nuestro calendario y establecer alarmas, entre otras muchas ventajas. Su precio habitual es de 60 euros, pero en el Prime Day puede ser tuyo por 20.

Este dispositivo nos ayuda con cualquier cuestión. Amazon

- 100 pastillas de Finish, por 14 euros. Los productos de limpieza son los más deseados y las pastillas de lavavajillas suelen estar entre los top ventas de estas jornadas de descuentos. No nos extraña cuando podemos conseguir un pack de 110 por 14 euros.

Este 'pack' incluye 110 pastillas. Amazon

- El robot aspirador Roomba 692, por 169 euros. No hay quien pueda resistirse a una ayuda extra en casa que nos facilite las tareas domésticas y, para ello, los robots aspiradores son los favoritos de los usuarios. Una de las primeras ofertas del Prime Day de Amazon es la Roomba 692, con Wifi integrado, compatible con Alexa y sistema de limpieza en tres fases por menos de 200 euros.

Robot aspirador Roomba 692. Amazon

Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a Amazon Prime, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.