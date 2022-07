Consultorio de Vivienda: "¿Puedo denunciar los vicios ocultos de unas humedades causadas por una tubería que estaba dañada?"

© Jrprol de Getty Images via Canva.com. / Montaje: 20minutos.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Permiso para paneles solares

PREGUNTA Vivimos en un edificio de dos vecinos. Nosotros tenemos un duplex (piso superior), los vecinos tienen piso y tenemos una terraza partida y escriturada a partes iguales, y abajo el padre del vecino tiene un local que es un bar.

Queriamos poner paneles solares en mi tejado del duplex que está en la terraza escriturada a mi nombre. ¿Tengo que pedir permiso a mi vecino o puedo ponerlos aunque él no quiera?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si en su escritura figura claramente que le pertenece la propiedad de la mitad de la terraza, podrá instalar los paneles solares sin contar para ello con el consentimiento del resto de los propietarios.

Plaza con coche y moto

PREGUNTA Quería hacerles la siguiente consulta. En el garaje comunitario de mi urbanización, en la calle de circulación que lleva hasta mi plaza, hay un par de plazas que están siendo ocupadas por coche y moto a la vez (son plazas autorizadas para un solo vehículo).

ºComo los coches no son precisamente pequeños, y para que les quepa también la moto, estos vecinos invaden la calle de circulación con el morro del coche a veces hasta en 80 centímetros y 1 metro.

Querría saber hasta qué punto nos implica al resto de vecinos en dos situaciones: Si se produce un incendio en el garaje, que el seguro de la comunidad pueda desentenderse porque algunos no cumplen; si accidentalmente otro vecino golpeara al vehículo que invade la calle de circulación (que por falta de ancho no admite mucha maniobra).

RESPUESTA DE LA EXPERTA El estacionamiento de los vehículos debe realizarse dentro de los límites de la plaza dado que, en caso contrario, se invade zona comunitaria.

Por lo que respecta al seguro deberán consultar con la póliza la cobertura si hay un hipotético siniestro y se ha estacionado más de un vehículo de los permitidos por la licencia de actividad y funcionamiento del garaje.

PREGUNTA Compré una casa de segunda mano, me dijeron que las humedades que tenía era porque se les rompió una tubería y se les llenó todo de agua. Al mes de estar viviendo se rompió la tubería de entrada de agua a la casa, sin daños por agua, y luego en esa misma tubería otra rotura un mes más tarde.

Tubería podrida

La factura de la luz subió bastante y la aseguradora no se hace cargo y dice que la tubería está en muy mal estado. El caso es que además de las humedades en toda la casa, que no tienen nada que ver con ese escape de agua, tengo la tubería de entrada casi podrida. ¿Puedo reclamar a los antiguos dueños por vicios ocultos? Por las humedades y las tuberías que ellos me decían que estaban bien.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Deberá contratar los servicios de un técnico para que elabore un informe de los daños ocasionados y la causa de los mismos.

En el supuesto de que la tubería está deteriorada antes de la entrada a la vivienda, esta zona es comunitaria y deberá asumir la reparación la comunidad así como los daños ocasionados.