Desirée Rodríguez, sobre su próxima reasignación de sexo: "He soñado toda mi vida con ese momento"

Desirée Rodríguez se pronunció este domingo sobre la operación de reasignación de sexo a la que se enfrentará próximamente.

La andaluza, exconcursante de la presente edición de Supervivientes, visitó de nuevo el plató de Viva la vida para hablar de que, de momento, no tiene fecha, pero sí está buscando opiniones de cirujanos y profesionales del tema para así valorar cuál es el mejor momento para dar este importante paso en su vida.

Preguntada por Emma García, Desy aseguró: "Me lo voy a hacer de pago, porque en la Seguridad Social llevo mucho tiempo esperando y ahora, que estoy ganando dinero en Telecinco, me lo puedo permitir".

Y es que, tal y como desveló, para ella este es el sueño más importante de su vida. "Me va a aportar seguridad en mí misma. He soñado toda mi vida con ese momento", reconoció.

Un importante proceso en el que no estará sola, ya que tiene el apoyo de su 'tata' Gaby y su marido, Luciano. Precisamente de este último dijo: "Ya no está preocupado. Al principio me decía que, si yo era feliz, hiciera lo que quisiera porque él me iba a ver igual de mujer y especial, pero yo lo necesito".

Preguntada por su madre y su posicionamiento en este proceso, Desirée zanjó rotunda: "La verdad es que no espero que reaccione de ninguna manera. Lo mío es de pequeña y nunca me ha apoyado. Si quiere venir, que venga, no la voy a echar del hospital. A día de hoy, no pienso en ella porque estoy feliz y no me hace falta nada".