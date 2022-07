Después de aclarar en qué punto está con su relación con Bertín Osborne, del que dijo hace unos días que "la puerta nunca estará cerrada" porque es el padre de sus hijos, Fabiola Martínez da detalles hasta ahora desconocidos de cómo fue el proceso de separación del cantante y presentador.

Así, en declaraciones a Diez Minutos, la modelo asegura que ella "estaba separada un año antes de que se diera la noticia". "Estaba acostumbrada a estar sola, conmigo misma, que me encanta. Puede sonar muy egocéntrico, pero para mí esa es la estabilidad", señala.

"Yo no necesito estar rodeada de gente, de ahí que mi mejor momento es cuando estoy sola en casa, aunque eso no significa que no me guste salir e incluso tontear", afirma, sobre la posibilidad de conocer a alguien que pueda ocupar su corazón. "Me da pereza y cierta desconfianza al no saber si se acercan por ti, porque les gustas, o por qué", reconoce la venezolana.

Sobre ese momento de separarse del presentador, señala: "Al principio, cuando tomamos la decisión de separarnos, sentí vértigo. Tuve momentos de despertarme por la noche con crisis de ansiedad pensando qué iba a pasar, qué iba a hacer, cómo iba a pagarme mis gastos, porque yo tengo aquí a mi familia que se vino de Venezuela para ayudarme con Kike, mis padres y mi hermano".

"En esos momentos lo único a lo que aspiraba era a tener un trabajo y estabilidad", reconoce, sobre lo más duro del proceso. "Encarar mi futuro, porque yo sabía que los niños no iban a tener problemas, porque Bertín es muy generoso, y siempre me ha dicho que no me preocupe, pero no quería seguir dependiendo de él. Cambié de vida con todas sus consecuencias".

Además, reconoce que, ahora, Bertín y ella se relacionan "mucho mejor", porque no tienen "ese desgaste diario".

Sobre sus planes futuros en lo laboral, la venezolana reconoce algunas ilusiones. "Me gusta mucho la cocina, arreglar muebles, manejo muy bien el taladro, pero, sobre todo, me encantaría hacer un programa con Jesús Calleja, porque soy muy aventurera y él te pone en situaciones difíciles a las que me gustaría enfrentarme. Es un reto para ver hasta dónde soy capaz de llegar".