Spiriman: "De vuelta a la quimio, a ver quién aguanta más"

El famoso médico Jesús Candel, alias Spiriman, ha anunciado en sus redes sociales que ha vuelto a la quimioterapia como parte de su tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece desde hace tiempo y que ha definido como "agresivo".

"De vuelta a la quimio. A ver quién aguanta más", ha escrito en Twitter junto a un texto y una imagen en la que sale junto a su hermano, según ha explicado.

"Dejo estos maravillosos atardeceres y sus playas (por ahora) y vuelvo a Granada para reincorporarme a esos momentos 'quimio' para envenenar al cáncer y al resto de mi cuerpo, que recibirá más caña y mierda si cabe", ha indicado Candel a sus seguidores.

El médico granadino ha dedicado un enérgico mensaje contra el cáncer: "¡Vamos cabrón! Tú quieres quitarme la vida, pero solo piensas en ti y en destruir. Aquí está mi cuerpo para decirte que te vayan dando mucho por culo. Que somos muchas más células y mejores que vosotras, ¡egoístas de mierda! Me voy a entrenar aunque me duela el alma, ¡so mamón! Y prepárate para el siguiente veneno. A mí me joderá, pero a ti también. A ver quién aguanta más… ¡Yeah!", ha expresado.

Candel, conocido por sus videos en redes sociales que han despertado aplausos y polémicas a lo largo de los años, no duda en compartir a diario la evolución de su enfermedad, y en mostrar la "triste pero esperanzada realidad" de cómo es el tratamiento que sigue y las secuelas que en él deja.

"Estoy hecho mierda. No os podéis hacer una idea de lo cansado que me encuentro. Para los que no sepáis, tengo cáncer de pulmón, con muchas metástasis, en huesos también, y estoy recibiendo una quimioterapia que se utiliza hace años y años, estos son los avances que tenemos en la oncología y la medicina tradicional", ha lamentado.

A pesar de mostrarse en redes haciendo ejercicio y practicando una vida sana, Spiriman sostiene que tiene que tomar mucha medicación para contrarrestar de la mejor manera posible los efectos de la quimio en su cuerpo. "Yo tomo analgésicos, yo me hincho a tomar analgésicos después de hacer ejercicio. Lo que pasa es que si no hago ejercicio, muscularmente me quedo hecho un piltrafillo. ¿Y qué pasa? Pues que inmunológicamente decaería", ha explicado.

En su opinión, "si el cáncer no nos mata a los que tenemos cáncer, nos matan los venenos que nos meten", ha asegurado, a pesar de que reconoce que esta afirmación puede molestar a algunos oncólogos. En este sentido, ha criticado que "para mí, no son tratamientos lo que recibimos actualmente, los avances van en recibir venenos, no tenemos algo como una pastilla o un suero", ha criticado.

Respecto a estos tratamientos, Spiriman apunta que "son muy agresivos, son una mierda". En su caso, "el ejercicio físico y una buena alimentación" son claves para intentar llevar mejor los tratamientos contra el cáncer.

Este viernes, Candel anunciaba también el fallecimiento de su prima a causa de otro cáncer y ha aprovechado de nuevo para criticar los tratamientos actuales contra esta enfermedad.

"¿Por qué no hay más investigación contra el cáncer?", se ha preguntado entonces el médico, que ha querido dar su valoración, aunque no guste a todos.

"Una de las razones es porque en España, como en cualquier país del mundo, hay mucho talento desperdiciado. Ojalá sacaran plazas para investigar contra el cáncer, y que fueran fijas. Pero para investigar sin que ninguna empresa ni ninguna farmacéutica te marque el tratamiento. Porque la industria farmacéutica lo que hace es buscar rentabilidad, busca ganar dinero, y marca sus líneas de investigación. Fármacos, ensayos y líneas de investigación que no sé yo dónde van. Porque después de tantísimos años, que sigan con esta línea de tratamientos tan agresivos... Y me dirán que están investigando mucho con inmunoterapia y la genética, pero la puta realidad es que nos seguís metiendo quimio de toda la vida", ha zanjado.