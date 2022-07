Wismichu estalla contra Nachter: "Lo peor que has hecho no ha sido robar contenido"

Nachter no es un extraño para los usuarios de las redes sociales, pues este valenciano crea contenido en Instagram o TikTok, donde acumula millones de seguidores. Pero, además, suele ser un lugar en el que recibe críticas, pues ha sido acusado en más de una ocasión de robar contenido a otros influencers.

Ahora, su nombre ha vuelto a ser trending topic después de que Warner Bros. confirmara que tanto la streamer Cristinini como él van a poner voz a personajes de la película de animación DC Liga de Súper Mascotas.

"Además de robar contenido, ahora roba profesiones" es una de las críticas que está recibiendo actualmente el tiktoker al ejercer, sin serlo, de actor de doblaje.

Este anuncio ha provocado la indignación de muchos usuarios que han mostrado su descontento en Twitter, y el youtuber Wismichu también ha sido uno de ellos.

"Natcher, tienes suerte de que con todos mis proyectos no tenga tiempo de clavarte un CSI", dijo el gallego en un tuit que ya ha borrado. "Que lo peor que has hecho no ha sido robar contenido, ¿o no te acuerdas de cuando organizabas ataques en Instagram a perfiles simulando sus muertes y asustando a todos sus seres queridos por cuatro perras?".

defunciones, cadenas de historias compartiendo esas noticias, mensajes a familiares y amigos y un largísimo etc de triquiñuelas para luego salir diciendo todo era una broma organizada por él y mendigar follows.

A más de un conocido y sus amigos/familiares nos dio un susto. — Wismichu (@Wismichu) July 7, 2022

Después, continuó explicando esto en respuesta a otra tuitera. "Cada pocos días, el mongolo mandaba a todos sus seguidores a poner comentarios en las fotos de X perfil diciendo 'RIP Pepito', 'descansa en paz Manolito', etc", aseguró.

"Al principio era inofensivo, pero luego cada vez pedía más cosas: que subiesen fotos de noticias falsas sobre las supuestas defunciones, cadenas de historias compartiendo esas noticias, mensajes a familiares y amigos y un largísimo etcétera de triquiñuelas para luego salir diciendo que todo era una broma organizada por él y mendigar seguidores", añadió. "A más de un conocido, sus amigos y familiares nos dio un susto".

La cosa se enturbiaba cuando le entraban campañas y para contentar a las marcas organizaba estos "ataques" en los días previos para aumentar las impresiones de las mismas. Cosa fea. — Wismichu (@Wismichu) July 7, 2022

"La cosa se enturbiaba cuando le entraban campañas y, para contentar a las marcas, organizaba estos 'ataques' en los días previos para aumentar las impresiones de las mismas. Cosa fea", concluyó.

Además, después retuiteó el vídeo de un usuario en el que se veía a Nachter monetizando la pobreza: aparece dándole comida a un sintecho como parte de un reto para un vídeo.