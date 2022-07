Victoria Beckham revela el motivo por el que no deja a su hija Harper usar las redes: "Me preocupa lo cruel que puede ser la gente"

Las redes sociales cuentan con muchos privilegios, ya que con ellas se puede estar al corriente de lo que sucede al segundo, pero también tienen muchos inconvenientes.

Es por ello que Victoria y David Beckham han decidido restringirle el uso de ellas a Harper, su hija menor que está a punto de cumplir 11 años. El matrimonio quiere protegerla del body shaming y así lo ha asegurado la ex Spice Girl en una entrevista para Vogue Australia.

"Harper no está en las redes sociales, así que no tenemos que preocuparnos por eso todavía. Pero viendo lo cruel que puede ser la gente, sí, realmente me preocupa", comenta la modelo.

Asimismo, reconoce que su hija está ahora mismo en una edad de muchos cambios, tanto físicos como de mentalidad, y lo único que quiere para ella es que se comunique abiertamente con la familia y que se rodee de buenos amigos.

Incluso saca a la luz una de las conversaciones que tuvo con ella hace poco sobre este tema: "Ella no es una de esas chicas que salen con la cara llena de maquillaje y un top corto. De hecho, me dijo recientemente: 'Mamá, he visto algunas fotos tuyas cuando estabas en las Spice Girls y tus faldas eran simplemente inaceptables. Eran demasiado cortas'".

La cantante le preguntó a su hija si nunca usaría esas faldas, a lo que le respondió con un rotundo no. Pero la empresaria no las tiene del todo consigo, ya que finaliza la conversación con un "ya veremos".