Noah Cyrus, hermana de Miley, revela por primera vez las adicciones que vivió

Ha querido hablarlo por primera vez ahora porque considera que forma parte de su pasado. A sus 22 años, Noah Cyrus ha declarado en una entrevista concedida a la revista Rolling Stone que ha dejado atrás sus adicciones por una epifanía que vivió en un momento de pura tristeza y, con ello, quiere visibilizar también un problema: cómo su depresión se agravó debido a ellas.

La hermana pequeña de Miley Cyrus ha querido ahondar en cómo ella, que tenía 18 años cuando comenzó a desarrollar un problema de adicción a las benzodiacepinas, quería agradar a su novio de entonces, del que no ha querido revelar su identidad, al aceptar el primer Xanax que este le dio a probar. Fue en ese momento, al percatarse de cómo mitigaba los síntomas de la depresión que arrastraba desde la adolescencia, que inició su consumo con regularidad.

"Yo quería ser lo que él quisiese que yo fuera y hacer aquello que él creyese que era lo mejor y que por entonces creía que hacía el resto del mundo. Sentí por un momento que era posible silenciarlo todo por un segundo y adormecer mi dolor, decir 'Se acabó'", ha reconocido la cantante y actriz, quien ha admitido que no tenía problemas en encontrar quien le suministrase el medicamento.

Asimismo, ha asegurado que lo usaba para tratar la ansiedad y los trastornos de pánico, si bien no tenía en cuenta sus efectos secundarios, como son la somnolencia, la dificultad para expresarse o, además, agravar la depresión.

Noah ha explicado que en el círculo en el que se movía era fácil encontrar a quien las había obtenido legalmente y que su ingesta le hacían sentirse "ida" y sin apenas poder mantener los ojos abiertos. Y así estaba cuando su abuela materna, Loretta, falleció en el verano de 2020, y ella no se encontraba en condiciones de apoyar a su madre, Tish.

"Me sentí muy culpable por no haber estado con ella cuando mi abuela murió. Estaba allí, físicamente hablando, pero emocional y mentalmente no. No podía. Esa fue como mi gran revelación: yo, sentada, sola, con miedo, y dándome cuenta de que a toda la gente que quiero y a toda la gente que necesito a mi alrededor las estaba alejando yo misma", ha confesado.

En la charla, Noah Cyrus, quien hace poco lanzó su último single, titulado I Burned LA Down, asegura que quiere ir poco a poco en la industria de la música y labrarse una carrera que sea a su vez su propio camino. Muy pronto sacará su disco The Hardest Part y hará gira internacional, recorriendo en verano Europa, yendo a Reino Unido, Irlanda, Alemania o Finlandia, entre otros.