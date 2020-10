El espectacular 'outfit' de Noah Cyrus, hermana pequeña de Miley, que no deja lugar a la imaginación

Para unos ha sido la definición gráfica de 'petarlo'. Para otros, en cambio, algo totalmente inapropiado. Pero desde luego parece que Noah Cyrus, la hermana pequeña de Miley Cyrus, no ha dejado a nadie indiferente con el último outfit que ha elegido para salir a cantar.

La noche de este miércoles se han celebrado los 2020 CMT Music Awards y la joven de 20 años subió al escenario para interpretar, junto a Jimmie Allen, el tema This Is Us. Sin embargo, una vez empezaron los acordes y la cámara les enfocó, nadie atendió la canción.

Para la actuación, como si la polémica cuando se está en los comienzos de la carrera fuera algo genético, Noah se decantó por un mono totalmente transparente con pequeños adornos de plata en lugares estratégicos (básicamente los senos y la entrepierna).

Aparte de ello, unas altas botas hasta los muslos, unos guantes extralargos y un sombrero vaquero, todo ello blanco y adornado con pedrería. Y, por supuesto, su ahora enorme melena negra, quizá aquello que más consigue diferenciarla de su hermana mayor.

Inmediatamente después de la actuación, las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo. Primero comenzaron abundando, incluso en la propia publicación que la artista subió a su Instagram (donde tiene casi seis millones de seguidores), los que criticaron la elección de su vestuario.

"Sé que estamos en 2020 y que ya todo vale, pero CMT, os he perdido todo el respeto desde que habéis permitido que Noah Cyrus actuase sin vestir prácticamente nada. ¡Muy inapropiado y lejos absolutamente de cómo se debería representar a las mujeres!", escribió una tuitera.

"Parece que a Noah Cyrus no le llegó el mensaje de que los premios CMT no son equivalentes al desfile de moda de Victoria's Secret. No puedo describir lo increíblemente desagradable y aborrecible que ha sido su 'disfraz'. Rezando para que le prohíban actuar en los CMT para siempre", escribió otra.

Además también hubo quien se quejó de que no era el estilo para cantar música country y quien estaba confundido por lo que estaba viendo. Pero también, por supuesto, aparecieron sus fans, que no dudaron en apoyar a la artista por la valentía mostrada y alguna incluso "discretamente obsesionada" con su atuendo.

"Todo el mundo odiando el outfit de Noah esta noche pero, a decir verdad, a mí me ha encantado y ojalá tener la misma autoconfianza que ella tiene en sí misma", aseguró una usuaria, a quienes se sumaron otras afirmando que su elección era "un 10" o que, si hubieran estado en un concurso de conjuntos, Noah y Jimmie Allen habrían ganado.