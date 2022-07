A pesar de las ganas que tenía, tardó prácticamente un año entero en conocer a su bisnieta. La reina Isabel II no pudo ver a Lilibet Diana, la hija pequeña del príncipe Harry y Meghan Markle, hasta los recientes festejos por su Jubileo de Platino. Y sin embargo, no hay fotografía oficial de ese momento histórico para la familia real británica. Ahora por fin se sabe por qué.

Como nació en California y la pandemia no ayudaba, hasta la celebración de sus 70 años de reinado los duques de Sussex solo habían podido enseñarle a su hija a la monarca a través de videollamadas. Por suerte, cuando por fin se vieron esta primavera, Isabel estuvo por fin con una de sus bisnietas más pequeñas.

Pero informa The Telegraph que hay un motivo por el que no hay retrato oficial del momento (se desconoce si alguno de los duques aprovechó la ocasión para tener alguna fotografía íntima): la soberana tenía conjuntivitis en un ojo y no quería que esa imagen circulase en las redes pues podía provocar muchos comentarios sobre su estado de salud, el cual ya está en entredicho a sus 96 años.

Según ha explicado la periodista Camilla Tominey al conocido diario británico, "la idea de la pareja era haber traído consigo a su propio fotógrafo para poder captar ese primer encuentro entre la soberana, cuyo apodo cariñoso en la familia es precisamente Lilibet, y su bisnieta con ese nombre".

"Sin embargo", continúa Tominey, "la reina intervino personalmente para evitar que se tomara ninguna imagen oficial, en teoría haciéndole saber a la pareja que tenía un ojo rojo y que no quería, por nada del mundo, aparecer así en ninguna fotografía que luego pudiese tener un uso público".

Harry y Meghan organizaron una pequeña fiesta al aire libre para su hija. De la celebración, hemos conocido la segunda fotografía pública de la pequeña. ¡Y también que hubo pintacaras! Te contamos quién estuvo y quién no acudió.

Y eso que ni siquiera la propia Lilibet ha aparecido demasiado en los medios, habida cuenta del hermetismo con el que Harry y Meghan están llevando la crianza de Archie y la pequeña. Si acaso, se sabe cómo es por las imágenes que tomó el fotógrafo nigeriano Misan Harriman en la primera fiesta de cumpleaños de la bebé, que se celebró en Reino Unido, en Frogmore Cottage.