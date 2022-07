Aseguran que el príncipe Harry engañó a Isabel II sobre el nombre de su hija Lilibet

Cuando se dio a conocer, encantó a sus seguidores y molestó a sus detractores. Al esperable: al fin y al cabo se trataba de un homenaje que hasta ahora nadie de La Firma le había hecho a la reina Isabel II. Sin bien muchos miembros de la familia real británica habían utilizado uno de los múltiples nombres de la monarca para sus hijas e hijos, a nadie excepto al príncipe Harry y a Meghan Markle se le había ocurrido utilizar uno de sus apodos, Lilibet.

Con ese nombre no solo honraría la pequeña a su bisabuela, sino que destacaría la buena relación del hijo pequeño de Lady Di y Carlos de Inglaterra y de su esposa con ella. Sin embargo, todo Windsor que quiera ponerle uno de sus nombres a un recién nacido debe antes pedirle permiso, un paso que parece ser que el príncipe Harry se saltó.

Tal y como se sabe, y desde su casa en California, él sí que llamó a la soberana, que hasta unas semanas no conocía a la pequeña Lilibet, para expresarle el deseo del matrimonio de llamar a su primera hija, nacida el 4 de junio de 2021 y hermana de Archie, en su honor.

Esto ya lo reveló en su momento un representante de los duques de Sussex: "El duque habló con su familia antes de hacer al anuncio. De hecho, la reina fue la primera persona con la que habló. En esa conversación, le comunicó su intención de llamar a su hija Lilibet en su honor. De no haber tenido su aprobación, no lo habrían hecho".

Empero, el diseñador de interiores y socialité británico Nicky Haslam, en una reciente intervención que ha hecho en un podcast, llamado The Third Act, ha afirmado que lo que Harry le pidió a su abuela era la potestad de usar uno de sus nombres, pero no el apodo cariñoso con el que, desde su infancia, utilizan con ella sus familiares y amigos.

A Haslam, que es buen amigo de Camilla de Cornualles, madrastra de Harry, y de Sarah Ferguson, duquesa de York, le ha llegado otra versión. "Según tengo entendido, [Harry] la llamó y dijo: 'Abuela, queremos llamar a nuestra hija como tú'. Y ella dijo que era algo encantador y que gracias, pensando que usarían el nombre de Elizabeth [Isabel]. Así obtuvieron su permiso, pero nunca le dijeron el nombre", ha explicado.

Además, ha añadido que no entiende por qué no han usado el nombre de Doria, el de la madre de Meghan Markle, que a él le parece el "nombre más bonito", en lugar de hacer un doble homenaje a la familia real británica con Lilibet y con Diana por, claro, Diana de Gales.

Hace un año, la BBC ya aseguró que el príncipe Harry no había avisado a su abuela, algo que los abogados de los Sussex afirmaron que era "falso y difamatorio" y que por tanto "no debería repetirse".