Diez libros para disfrutar en la piscina

Es verano, temporada de descanso y calor, un momento idóneo para idealizar el perderse en las páginas de un buen libro entre chapuzones, fruta deliciosa y refrescos. Desde 20minutos proponemos diez lecturas aptas para todas las edades, y que van desde la novela hasta el ensayo, pasando por la autobiografía. Firmadas por nombres consagrados y jóvenes promesas, recogen los halagos de la crítica especializada y ofrecen una variedad moderada de realidad, ficción e inteligencia.

No obstante, cabe incorporar en esta selección otras lecturas que consideramos imprescindibles, como Lo que hay (Reservoir Books), el estreno en la narrativa de la poeta Sara Torres; Agua y Jabón, ensayo de Marta D. Riezu (ahora editado por Anagrama); lo nuevo del oscuro Miquel Houellebecq, Aniquilación (Anagrama); o Hierba (Reservoir Books), aclamado cómic de la dibujante Keum Suk Gendry-Kim.

1. 'Facendera'. Óscar García Sierra. Anagrama.

Cubierta de 'Facendera', novela de Óscar García Sierra. ANAGRAMA

Ladrillos que no son ladrillos, historias que se mezclan con rumores y coches tuneados. Óscar García Sierra da el salto de la poesía a la narrativa en una novela sobre la vida en un pueblo leonés donde han clausurado las minas y en el que no hay expectativas ni sueños de futuro. El narrador le habla de ello en una fiesta a la joven Aguedita. Y también del valor de la facendera, un tipo de trabajo comunitario que mueve a todo un pueblo con un único fin.

2. 'De dónde soy'. Joan Didion. Literatura Random House.

Cubierta de 'De donde soy', libro de Joan Didion. LITERATURA RANDOM HOUSE

De dónde soy es un viaje de Joan Didion por sus raíces y una reflexión sobre cómo estas nos determinan. La escritora nació en Sacramento (California), ciudad con la que mantuvo una relación conflictiva, pero que estuvo muy presente en su obra y en su forma de percibir el mundo. El libro, escrito originalmente en 2003, ha sido por primera vez editado en España y publicado medio año después del fallecimiento de la respetada escritora, referente de las letras.

3. 'No me acuerdo de nada'. Nora Ephron. Asteroide.

Cubierta de 'No me acuerdo de nada', libro de Nora Ephron. ASTEROIDE

En el periodismo, el cine y la literatura, Nora Ephron demostró ser una excelente narradora. Una muestra de ello fue su último libro, en cuyas páginas se ríe del mundo y de ella misma. Recién publicado en España, No me acuerdo de nada recoge los errores y aciertos que la autora cometió durante su vida, los cuales decidió rescatar de la privacidad con ingenio y humor. Su experiencia es una guía de supervivencia en un absurdo mundo moderno.

4. 'Lugar seguro'. Isaac Rosa. Seix Barral.

Cubierta de 'Lugar seguro', libro de Isaac Rosa. SEIX BARRAL

Segismundo es un comercial que vende búnkeres a las familias más humildes ante el preocupante colapso mundial. Obsesionado con el ascenso social, al igual que su padre y su hijo, está destinado a caerse una y otra vez. La historia transcurre durante un intenso día en el que el protagonista cree haber dado con el remedio a sus problemas. El autor sevillano, Premio Biblioteca Breve 2022, plantea la existencia de otras alternativas frente a un paisaje fatalista.

5. 'Los armarios vacíos'. Annie Ernaux. Cabaret Voltaire.

Cubierta de 'Los armarios vacíos', de Annie Ernaux. CABARET VOLTAIRE

Aunque se dedica a la escritura desde hace décadas, Annie Ernaux experimenta una etapa de gloria: su voz se expande cada vez con más fuerza entre las distintas generaciones. La autora de El acontecimiento cuenta entre sus obras con Los armarios vacíos, una historia sobre una joven frustrada que desea alcanzar una vida más acomodada. Un relato contado, una vez más en la obra de Ernaux, desde lo humano y lo femenino.

6. 'La curiosa historia del sexo'. Kate Lister. Capitan Swing.

Cubiera de 'La curiosa historia del sexo', libro de Kate Lister. CAPITÁN SWING

Desde las pruebas de impotencia medievales hasta los robos de testículos del siglo XX, pasando por los frescos eróticos de Pompeya. La doctora Kate Lister revisa la historia para desmontar mitos, desafiar estereotipos y hablar sin tapujos sobre el sexo. La historiadora británica busca con este libro completar una de sus principales motivaciones: romper las jerarquías y unir las conversaciones en torno a la sexualidad.

7. 'Soy una tonta por quererte'. Camila Sosa Villada.

Cubierta de 'Soy una tonta por quererte', libro de Camila Sosa Villada. TUSQUETS EDITORES

Nueve relatos conforman el nuevo libro de la autora de Las malas. Sus personajes transitan por un universo donde tiene especial importancia la existencia travesti, y en el que cuentos y realidades se abordan desde los márgenes. El título procede de la canción de Billie Holiday I’m a fool to want you, de su disco Lady in Satin. De hecho, una de las protagonistas conoce íntimamente al artista en un fumadero de Harlem.

8. 'Supersaurio'. Meryem El Mehdati. Blackie Books.

Cubierta de 'Supersaurio', libro de Meryem El Mehdati. BLACKIE BOOKS

Tiene 31 años y acaba de publicar su debut literario. En Supersaurio, Meryem El Mehdati entrelaza humor y precariedad para contar las peripecias de una joven becaria que trabaja en las oficinas de una gran cadena de supermercados. Vive en Puerto Rico (Gran Canaria) y tiene que realizar diariamente un largo trayecto de ida y vuelta en guaguas impuntuales. Muchas veces solo le queda desahogarse en su diario y en sus charlas de WhastApp.

9. 'Piscina'. Will Gmehling. Vegueta Ediciones.

Cubierta de 'Piscina', libro de Will Gmehling. VEGUETA EDICIONES

No hay lectura adolescente más adecuada para estas fechas que Piscina. Premio alemán del libro juvenil 2020, llega a nuestras librerías como una tierna y desenfadada declaración de amor a los veranos de la infancia. La obra de Gmehling recoge las aventuras de tres niños, los hermanos Bukowski, en la piscina municipal, a la que pueden acceder durante todo el verano gracias a salvar a un bebé de ahogarse. Una oda a la familia y al valor de las pequeñas cosas.

10. 'El caso Alaska Sanders'. Joël Dicker. Alfaguara.

Cubierta de 'El caso Alaska Sanders', libro de Joël Dicker. ALFAGUARA

Los amantes de la novela negra ya pueden gozar de la continuación de La verdad sobre el caso Harry Quebert. Se trata del nuevo libro de Joël Dicker, fenómeno en ventas, que ahora recorre el misterioso asesinato de Alaska Sanders en 1999. El escritor Marcus Goldman y el sargento Perry Gahalowood se unen en esta ocasión con Lauren Donovan, una joven agente empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras este caso.