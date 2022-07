Turisme es proposa recuperar el vol directe entre València i Nova York

Així ho ha expressat en declaracions als mitjans, després d'inaugurar la 'I Jornada de Connectivitat Aèria', celebrada en i edifici Veles e Vents de València i promoguda per Turespaña i AENA, juntament amb Turisme Comunitat Valenciana, València Turisme i Visit València. La trobada ha reunit responsables d'onze línies aèries i aeroports, entre elles United Airlines, l'aerolínia nord-americana que recentment ha començat a operar connexions directes des de Nova York a Tenerife i Palma de Mallorca.

Preguntat per la millora de la connectivitat aèria de València i de la Comunitat Valenciana, i en concret per les declaracions del director general de MSC Creuers a Espanya, Fernando Pacheco, que va advocar per més connexions aèries amb Europa per a potenciar València com a destinació, Colomer ha destacat l'estraegia de promoció, prescripció i màrqueting que ha desplegat Turisme en aquest àmbit.

El secretari autonòmic ha explicat que la Comunitat té "una estratègia per a Europa Occidental" en internacionalització que passa per "conrear, entre altres coses, les relacions amb les aerolínies, prescriure bé la destinació, amb els turoperadors, agències de viatges en línia , amb tots els actors que ajuden a decidir". "La promoció és el nostre fort", ha remarcat.

També ha incidit en l'estratègia per a promocionar la connectivitat i relacions amb Europa de l'est com un "espai emergent", encara que ha assenyalat que la invasió d'Ucraïna ha influït negativament en aquesta línia d'acció.

D'igual manera, ha remarcat que l'interés pels "mercats de llarg radi" com el nord-americà, "molt important" per a la Comunitat i pel qual a Turisme li "interessa molt" recuperar l'enllaç amb Nova York.

Dins d'eixe mercat de llarg radi, també ha destacat l'asiàtic, que per la pandèmia de coronavirus "s'ha desdibuixat molt", però en el qual pren pes la ruta de la seda i l'estratègia que ha desenvolupat l'administració a la Xina. "Hem estat ací treballant i tornarem".

En eixe sentit, ha subratllat que la Comunitat Valenciana, sense "triomfalismes", "no va malament" en la seua connectivitat, i ha destacat recuperació de connexions aèries després de la crisi sanitària.

RECUPERACIÓ DE VOLS DESPRÉS DE LA PANDÈMIA

Turisme explica que, per a aquesta temporada estival 2022, els aeroports de la Comunitat Valenciana han recuperat bona part de les connexions i activitat que van tindre en l'època prepandèmica, sense arribar encara als nivells de 2019, però amb creixements espectaculars sobre les xifres de 2021.

Segons dades d'AENA, l'aeroport d'Alacant-Elx compta per a l'estiu de 2022 amb connexions directes a 118 destinacions operades per 36 companyies aèries. De gener a maig de 2022 va comptar amb quasi 4,5 milions de passatgers, és a dir, un 763% més que en el mateix període de l'any anterior. Les previsions apunten a acumular entre 12 i 13 milions de passatgers a la fi d'any, enfront dels més de 15 milions de 2019.

Per la seua banda, l'aeroport de València compta en aquests moments amb connexions directes a 90 destinacions operades per 32 companyies. De gener a maig de 2022 va comptar amb quasi 2,8 milions de passatgers, és a dir, un 511% més que el mateix període de l'any anterior. Les previsions avancen que podria acabar l'any amb uns 6,5 o 7 milions de passatgers, enfront del rècord de més de 8 milions de 2019.

"Estem raonablement bé, no cal conformar-se però sí tenim bastant i estem recuperant el nivell de 2010, No cal parar", ha agregat Colomer.

En qualsevol cas, ha defès que prendre el pols a la situació no consisteix "tant a explicar caps de turistes sinó a mirar la rendibilitat", que els viatgers vinguen no només per la platja sinó també per la cultura i gastronomia, i que "fluïsquen per tot el territori".

I JORNADA DE CONNECTIVITAT AÈRIA

La I Jornada de Connectivitat Aèria és una iniciativa de Turespaña i AENA, que acull enguany la ciutat de València, i ha reunit onze línies aèries, entre elles algunes de les més importants d'entre les quals operen en aeroports de la Comunitat Valenciana, com a Ryanair, Vueling, Air Nostrum, Wizzair, Eurowings o Jet2.

Durant la seua intervenció en l'obertura de la jornada, Colomer ha ressaltat la col·laboració entre aerolínies, aeroports i destinacions, en afirmar que el turisme "és una arquitectura d'aliances on la confiança entre els actors és un valor que cotitza cada vegada més alt", i ha cridat a "col·laborar per a competir en eixe mercat anomenat món".

Colomer s'ha mostrat "optimista" sobre les previsions per a la temporada estival a la Comunitat Valenciana, malgrat els "dubtes" i "variables" del context econòmic i global".

D'igual manera, ha cridat a ser "capaços de previndre i planificar", i posar "el focus en les adversitats" per a recórrer el camí de millora.

Per la seua banda, Emiliano García ha posat en relleu l'"autèntica revolució turística" que ha viscut València "des de 2015" i ha explicat que abans de la pandèmia la ciutat "s'havia proposada l'objectiu prioritari d'incremental la rendibilitat" del turisme i "posicionar-se com a destinació cosmopolita". "Ho hem aconseguit", ha celebrat, per a destacar que les pernoctacions internacionals s'han incrementat en un 48% en els últims quatre anys.