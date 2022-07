Els mitjans aeris faran descàrregues molt selectives per a evitar reproduccions en l'incendi de Venta del Moro

20M EP

NOTICIA

Els mitjans aeris que treballen per a extingir l'incendi forestal declarat aquest diumenge a la vesprada a Venta del Moro (València) van a fer "descàrregues molt selectives" per a evitar reproduccions del foc. Així mateix, per a les unitats terrestres que participen en aquestes tasques s'ha fet una distribució "molt tècnica" al voltant del perímetre amb la finalitat de que "puguen actuar amb molta rapidesa".