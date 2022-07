Més de 6.000 persones van celebrar el 40 aniversari de l'Estatut en el macroconcert "plural" a la plaça de Bous

L'esdeveniment "per a tots els valencians i valencianes" va reunir en l'escenari a l'artista i cantautora valenciana Alba Reche, el Ball de la Moma de Xàtiva, Los Chikos del Maíz, la Capella del Misteri d'Elx, El Diluvi, La María, Al Tall, Julio Bustamante, la Muixeranga i els Tornejants d'Algemesí, Gegants i Cabets d'Ontinyent, Miquel Gil i Pep Gimeno 'El Botifarra', ha destacat la Generalitat en un comunicat.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha valorat aquest esdeveniment cultural commemoratiu que "va omplir la plaça de cultura en un concert plural, com són els valencians i valencianes", i ha ressaltat que "aquest acte multitudinari va reunir propostes molt diverses, unint a diferents generacions que van gaudir d'aquest gran dia festiu".

El calendari que ha preparat el Govern valencià per a "implicar a la ciutadania" en la commemoració dels 40 anys de la norma bàsica "de tots els valencians i valencianes" inclou accions a iniciativa de les consellerias com l'organització d'una exposició itinerant sobre l'aniversari de l'Estatut en centres educatius de la Comunitat Valenciana, l'edició del número 67 de la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos dedicada a l'autogovern o una jornada sobre la ciència i el talent científic i la importància de l'Estatut per a investigació en el nostre territori.

Quant a les activitats plantejades des de les institucions estatutàries destaquen una jornada de commemoració dels 40 anys de l'Estatut sobre infància i adolescència organitzada des de la Sindicatura de Greuges, l'edició d'un còmic per a posar en valor el significat de quatre dècades d'autogovern per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'organització de tres jornades universitàries per a donar a conéixer el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, a més de visites guiades per a conéixer el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, entre unes altres.

Per la seua banda, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat d'Alacant organitzaran diferents debats, jornades, taules redones, cursos, seminaris i concursos per a "acostar la norma bàsica a la joventut valenciana des de diferents perspectives".

Quant a les entitats locals, els ajuntaments d'Alboraig, Borriana, Castalla, Énguera i Godelleta han confirmat diferents propostes per a "conéixer millor les institucions valencianes" i festejar l'efemèride.

Pérez Garijo ha animat a la ciutadania valenciana a continuar participant en les diferents activitats programades per a "seguir celebrant els quaranta anys d'autogovern valencià".