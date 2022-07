La tierna felicitación de Alaska a Mario Vaquerizo, con una sorprendente foto de él de niño, que zanja los rumores de ruptura

Ya casi que no quedaban dudas, pero por si acaso nunca está de más, máxime en una fecha tan señalada, dejarlo claro: Alaska y Mario Vaquerizo no está atravesando ninguna crisis de pareja. Más bien al contrario, su amor está más vivo que nunca y no hay en absoluto posibilidades de que pronto se esté hablando de su ruptura.

Para prueba, nada mejor que este martes 5 de julio. Es el cumpleaños del cantante y colaborador de televisión y radio madrileño, que alcanza los 48 años. Y sin entrar al trapo de rumores ni querer volver a ese tema que ya zanjó con un "No entiendo de donde salen esas mentiras, no hay que hacer caso de esas cosas", Alaska, que atribuyó la idea de su separación a "alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa", ha sido escueta pero directa.

Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. "Feliz cumpleaños, Marito... Sigues siendo este niño. ¡Por muchos años más!", ha escrito la autora de éxitos como Ni tú ni nadie, Dramas y comedias o A quién le importa junto a una fotografía en la que, en un marco oscuro al que ha puesto un filtro de corazones de colores pastel, hay una imagen de Vaquerizo cuando era apenas un joven de unos 10 años.

Asimismo, ha añadido un "¡Te quiero!" en mayúsculas que no deja lugar a dudas, de ahí que una amiga como Topacio Fresh, que fue quien en un primer momento negó los rumores de ruptura, haya escrito: "Qué bonito. Y qué suerte tengo de tenerlos a mi lado. Te veo pronto, amiguita".

Posiblemente, se refiera a aquello de lo que ya habló Alaska la primera vez que habló de la supuesta crisis: una fiesta. "Estamos igual de bien que siempre y se nos puede ver todo el día juntos. Ahora estoy en casa de mi madre, pasando la tarde. Dentro de unos días es el cumpleaños de Mario [por este martes] y, como siempre, nos reuniremos toda la familia. Haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas, que fue el mío", afirmó.