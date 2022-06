Alaska responde a los rumores de ruptura con Mario Vaquerizo: "No hay que hacer caso de esas cosas"

"Los mato". Si era verdad y ella no se enteraba la primera, Topacio Fresh tenía claro cuál sería el castigo. "Es una mamarrachada, completamente fake. Me hubiese enterado yo, que soy parte de la familia. Ese matrimonio tiene para rato. Hace dos semanas estaban festejando el aniversario y no, definitivamente falso", afirmaba sobre la posibilidad de que Alaska y Mario Vaquerizo hubiesen roto.

Fue hace unos días cuando saltaba la liebre y comenzaba a correr el bulo. De veras había problemas en el paraíso de una de las parejas más longevas y bien avenidas de entre las socialités españolas. Pero, por si acaso, quedaba la confirmación de los propios protagonistas. Y la cantante ha querido desmentirlo y cortar de raíz cualquier posible rumor.

Lo ha hecho a través del portal Chic, donde le han preguntado por la posible ruptura y la también actriz y presentadora se ha mostrado tan tranquila como sincera al contestar que su matrimonio sigue con tanto viento en popa como siempre.

"No entiendo de donde salen esas mentiras", ha comenzado diciendo Alaska, que ha atribuido la idea de su separación a "alguien que no sabe de lo que escribir y se lo inventa". "No hay que hacer caso de esas cosas", ha dicho tajante.

"Estamos igual de bien que siempre y se nos puede ver todo el día juntos. Ahora estoy en casa de mi madre, pasando la tarde. Dentro de unos días es el cumpleaños de Mario [el 5 de julio, cuando cumplirá 48 años] y, como siempre, nos reuniremos toda la familia. Haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas, que fue el mío", ha afirmado.

Acerca de lo que contaba la noticia que dio pie al rumor sobre que Mario Vaquerizo estaba pasando unos días fuera y eso habría originado la ruptura, Alaska ha respondido: "¡Pero sí estamos todo el día juntos, como te acabo de decir! Tenemos un montón de conciertos, un verano que no vamos a parar afortunadamente".

Para la cantante de Ni tú ni nadie supone un alivio que haya "periodistas que hacen bien su trabajo, que es ir a la fuente, preguntar y así dar la información veraz". Precisamente por ello, considera que, en estas lides, "es mucho mejor tomarse estas cosas con humor".