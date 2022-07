Terelu Campos responde a los mensajes de Rosa Benito sobre su sobrina, Rocío Carrasco: "Una madre no es un saco de boxeo"

La inauguración del Museo de Rocío Jurado el pasado fin de semana ha dado el pistoletazo a un capítulo más en la guerra familiar. A ella acudió Rocío Carrasco, que estuvo acompañada por Fidel Albiac, Carmen Borrego, Maestro Joao y Miguel Poveda. De quien no hubo rastro fue de la considerada como familia mediática.

Rosa Benito, ausente, decidió pronunciarse supuestamente con una indirecta a través de las redes sociales. "Una madre entiende, perdona, olvida, sufre, llora y te defiende, pero, sobre todo, te ama más que a ella misma", escribió, tal y como le comunicó María Patiño a Terelu Campos en el directo de Sálvame.

"No estoy nada de acuerdo con lo que ha escrito. Es inoportuno siempre, no ahora mismo porque se esté abriendo el museo", contestó la malagueña. "Una madre no es un saco de boxeo", dijo para arrebatar la indirecta de la colaboradora de Ya es mediodía.

"Los hijos no siempre tienen la razón y quererlos es también decirle las cosas que hacen mal", prosiguió tajantemente la hija de María Teresa Campos. Una vez más, la amiga de Rocío Carrasco salió en su defensa.

No es el único mensaje que ha dejado Rosa Benito tras la inauguración del museo. Ha plagado su Instagram de recuerdos a La más grande. "Mientras tú sepas quién eres, lo que has hecho, lo que has vivido, que más da lo que el mundo hable de ti… que hablen… que hablen… eso quiere decir que seguimos cabalgando… Que te necesitan… que sin ti no son nada…", dijo acompañándolo con una imagen junto a Amador y Rocío Jurado.