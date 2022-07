El Gobierno balear niega haber "ocultado" información sobre los casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual

El Consell de Baleares ha negado haber encubierto información relacionada con los casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual. Además, ha defendido la "máxima colaboración" de las administraciones competentes, después de que El Mundo publicara informaciones relativas a una presunta ocultación de datos por parte de la institución insular.

Según ha expresado el Gobierno en un comunicado, "afirmar que las administraciones han intentado ocultar los casos de Explotación Sexual Infantil y Adolescente (Escia) de los que se han podido tener indicios en Mallorca es una interpretación sesgada y falsa".

Puesto que, ha detallado, "los informes de policía judicial se basan en la colaboración directa y la capacidad de detección de los profesionales del sistema de protección de menores de Mallorca", por lo tanto, ha aclarado, "la administración".

Protocolos establecidos

Asimismo, el Consell ha señalado que los protocolos, establecidos en 2017, incluyen reuniones periódicas con los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), donde se transmiten todas las informaciones e indicios que puedan estar relacionados con prácticas que pongan en riesgo a niños y jóvenes tutelados.

Además, ha destacado que estas prácticas se realizan junto con una nueva formación destinada a los profesionales que tratan con los menores, "directamente dedicada a detectar y prevenir conductas de explotación sexual infantil y adolescente".

El Consell admite que, antes de la entrada en funcionamiento del protocolo, la colaboración con las FCSE no se hacía regularmente. Por ello, "antes del año 2016 no se buscaba explotación sexual infantil y adolescente por tanto no se encontraba", ha afirmado.

De esta manera, ha querido dejar claro que las detenciones llevadas a cabo por la Policía Nacional se han realizado "en el marco de esta colaboración, con la información aportada desde el servicio de Infancia y Familia" y que no se habría podido producir en un entorno "de ocultamiento", recordando que 37 adultos han sido detenidos por casos de explotación sexual.

"El argumento del ocultamiento se sustenta de manera muy precaria cuando ha sido la administración la primera que ha admitido la existencia de casos de Escia", ha reiterado, subrayando que sobre ello ha habido "un informe del Fiscal General de Baleares ante el Parlament" y se ha ofrecido la información "ante miembros de una comisión europea, forjada desde una iniciativa de Vox en el seno de la Comisión de peticiones --que preside el PP--, que no ha actuado ante ninguna otra petición sobre ningún otro caso de Escia en el Estado".

Por otra parte, el Consell ha pedido no confundir a la opinión pública porque, ha afirmado, "el sigilo con que se han de tratar estos casos no quiere decir ocultamiento ni falta de colaboración". "Nunca ninguna administración de Infancia y Familia ha trabajado más para tener más y mejores herramientas de prevención y de persecución de casos de Escia, ni ninguna otra ha colaborado con FCSE y Administración de Justicia tanto como esta para acabar con la impunidad de los delincuentes", ha defendido.

El primer interés de las administraciones ha sido siempre la de poder ofrecer las máximas garantías de bienestar a los menores tutelados

"El interés superior del menor implica el tratamiento confidencial de todos los datos de cariz personal que se puedan determinar en la instrucción de cualquier expediente. Un sigilo con el que están comprometidos todos los escalones de la cadena de la administración competente en la tutela de los niños y jóvenes, ente judicial y fiscalía de menores y FCSE en funciones de policía judicial", ha explicado el Gobierno balear, insistiendo en que "se ha colaborado en todo momento con la investigación de los casos aparecidos".

A su vez, el Consell ha querido recordar que la Fiscalía de Baleares archivó la investigación después de constatar que no existía una trama organizada. También, que se constituyó una comisión política en el seno del Consejo rector del IMAS con todos los grupos políticos, salvo de PP y VOX, para analizar los casos de explotación sexual de menores tuteladas. Después de cuatro meses, la comisión concluyó por unanimidad que no ha habido responsabilidades políticas ni tampoco de los técnicos.

"El primer interés de las administraciones ha sido siempre la de poder ofrecer las máximas garantías de bienestar a los menores tutelados. Solo así se entiende el esfuerzo económico y humano en el servicio de Infancia y Familia, sustanciado en medidas como nuevos centros de atención, más personal y medidas de coordinación específicas para Escia", ha apuntado.

Como medidas preventivas, el Govern ha manifestado que "se han redefinido las instrucciones para cuando un niño o bien un adolescente no vuelve al centro, actualizado protocolos y creado de nuevos, dado más de 500 horas formación a técnicos, mejorado la atención especializada con nuevos centros como el de menores víctimas de ESCIA, el de personas menores de edad víctimas de adicciones y el de menores extranjeros no acompañados. Además, se constituyó en febrero de 2020 la Comisión de Explotación Sexual".

Finalmente, el Consell ha censurado que el PP "quiera aprovecharse de cualquier circunstancia para convertirla en arma política, con el apoyo de sus altavoces mediáticos". Además, ha reiterado que los 'populares' "nunca han tenido ninguna intención de colaborar en la mejora de la situación de los menores, al contrario, desde enero de 2020 todas sus apariciones públicas han sido para acusar a las administraciones concernidas, pedir dimisiones y responsabilidades, y en ningún caso para buscar soluciones".

"El PP no participa en la comisión política, creada en el seno del Consell, para analizar la gestión dentro del área de menores en los últimos años ni hace ni una sola propuesta en positivo durante los dos últimos años", ha lamentado la institución insular.

La institución balear lamenta que el PP haga uso de estrategias políticas carentes de ética y "sin ningún ánimo de confrontar los argumentos con la realidad", buscando únicamente la confusión de la opinión pública, ha valorado el Consell. Por último, ha sentenciado que "la actitud del PP en Baleares contrasta con la laxitud del partido hacia otros casos de naturaleza similar, como el caso Escia destapado en Madrid".