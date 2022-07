'Infinity pool', jacuzzi y cuatro plantas: así es la mansión que "marea" a los invitados al entrar y que Aurah Ruiz y Jesé dejarán tras su boda

Cuenta atrás para la boda de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez. Un enlace del que, a través del canal de Mtmad que tiene la influencer, se han podido ir sabiendo algunos detalles.

Entre los datos que han compartido hay una medida para que los invitados estén atentos a toda la ceremonia. El futbolista del UD Las Palmas piensa que no será necesario que usen sus teléfonos móviles. "Yo le quitaría los móviles a todo el mundo. Es por respeto tanto a nosotros como hacia ellos porque yo creo que es un día para vivirlo. El día es de nosotros, no puede haber error en nada", contaba en su último vídeo.

Por su parte, la influencer canaria tiene algunas dudas, pues no sabe si esta medida es del todo correcta: "La gente depende mucho del móvil, yo misma". "No quiero incomodar a la gente. Pero es verdad que guardar esa intimidad y ese respeto... No creo que la gente a la que hemos invitado no nos vaya a respetar en ese sentido", zanjaba.

Mientras el día llega, siguen llegando otras noticias que giran en torno a la pareja, como que anunciaron que, una vez se casen, se mudarán y dejarán la lujosa mansión en el que llevan instalados desde hace unos meses, en Las Palmas de Gran Canaria.

La web de Divinity ha analizado el hogar de la pareja, que cuenta con unos increíbles exteriores en los que destaca una preciosa infinity pool y un extenso jardín con césped, jacuzzi y un parque de juegos.

Además, la casa tiene espectaculares vistas a la playa de Las Canteras y suma cuatro plantas, entre las que se distribuyen una enorme cocina con una gran isla en medio, un estudio de grabación y el dormitorio principal, con grandes vistas a la playa y presidido por una gigantesca cama, "para diez personas", en palabras de la influencer. Además, el cuarto tiene una zona de cocina, con microondas, nevera y fregadero, así como con televisor, tocador, baño y ducha.

Además, según siempre la misma información, la casa presenta un estilo sencillo, sin apenas decoración, y en el que predomina la amplitud y la luminosidad. También cuenta con garaje para dejar sus vehículos.

En definitiva, y tal y como dijo Aurah, una mansión plagada de cámaras de seguridad y que "marea" a los invitados al entrar.