La peculiar prohibición que Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez podrían imponer en su boda

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez cuentan los días para celebrar su boda, sobre la que están ultimando los detalles. Eso sí, entre los planes de la pareja no solo están las tareas típicas, como podría ser elaborar la lista de invitados o elegir el menú, pues también figuran algunas ideas un tanto peculiares.

En su canal de Mtmad, la exconcursante de La casa fuerte y el deportista están explicando todos los detalles sobre su enlace, y entre los datos que han compartido hay una medida para que los invitados estén atentos a toda la ceremonia.

El futbolista del UD Las Palmas piensa que no será necesario que usen sus teléfonos móviles. "Yo le quitaría los móviles a todo el mundo. Es por respeto tanto a nosotros como hacia ellos porque yo creo que es un día para vivirlo. El día es de nosotros, no puede haber error en nada", cuenta en su último vídeo.

El delantero permitiría que entrasen con el smartphone, pero evitaría que lo llevaran en los momentos importantes. "A nadie le van a faltar sus fotos de ese día. Todos van a tener su recuerdo", avisa.

Por su parte, la influencer canaria tiene algunas dudas, pues no sabe si esta medida es del todo correcta: "La gente depende mucho del móvil, yo misma".

"No quiero incomodar a la gente. Pero es verdad que guardar esa intimidad y ese respeto... No creo que la gente a la que hemos invitado no nos vaya a respetar en ese sentido", zanja.