Rosa Benito lanza un envenenado mensaje hacia Rocío Carrasco y hace públicas las llamadas que no coge de 'Socialité'

Dieciséis años después de su muerte, Rocío Jurado vio este sábado cumplido su sueño de tener un museo en su localidad natal, Chipiona (Cádiz), en el que sus miles de seguidores puedan acercarse a su figura, a sus recuerdos más personales y a su legado.

La hija mayor de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, que siempre ha negado que ella fuese la causa de los retrasos del museo aunque en el 2018 la anterior corporación municipal llegó a dar una rueda de prensa para urgirle públicamente a la firma de convenio, cortó la cinta de inauguración para que, por fin, se cumpla el sueño de su madre.

"Tengo el sentido de la responsabilidad por encima de la cabeza. A ver si sale todo bien y estoy a la altura", dijo, entre otras cosas, en un acto al que no acudió nadie más del clan Mohedano.

Precisamente una de las ausentes, Rosa Benito, ha reaccionado este domingo en redes sociales, emitiendo una reflexión que, muchos apuntan en las redes sociales, va dirigida a su sobrina, la hija mayor de 'la más grande'. "Una madre entiende, perdona, olvida, sufre, llora y te defiende. Pero, sobre todo, te ama más que a ella misma".

Que mensaje más peligroso acaba de dar Rosa Benito…



Una madre por supuesto que perdona, pero si ve que su hijo/a se da cuenta de sus malos actos y pide perdón.



Una madre no es un saco de boxeo y por supuesto que tampoco debe de perdonar todo. pic.twitter.com/wc6QU0Ab2r — Manu (@soymanulalia) July 3, 2022

Pero la colaboradora no se ha quedado ahí, sino que ha querido hacer públicas las llamadas que desde Socialité le han hecho a su teléfono. "Ayer y hoy no paran de llamarme", ha escrito Rosa, poniendo el pantallazo con el nombre del director del espacio de Telecinco. Además, Benito ha contestado el tuit de una seguidora que se hacía eco de estas llamadas. "Y como no coges el teléfono dicen lo que les da la gana 😂😂", ha escrito.

Y como no coges el teléfono dicen lo que les da la gana 😂😂 https://t.co/UETeLgLCC2 — Rosa Benito🌹 (@RBenitoOficial) July 3, 2022

Por su parte, el programa de Telecinco asegura que están haciendo su trabajo al llamarla.