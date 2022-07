Bustamante, con una costilla fisurada tras el combate de boxeo contra Mr. Jägger

El combate de boxeo La Velada del Año 2, donde David Bustamante peleó (y perdió) contra el joven youtuber y streamer Mr. Jägger ha acarreado consecuencias físicas para el cantante, tal y como ha confesado.

La pelea, que tuvo que abandonar tras el segundo asalto, le ha provocado daños en una costilla: "Salí un poco herido. Tengo una costilla fisurada, por eso tuve que retirarme. Pero estoy deseando que llegue ya la revancha", ha dicho en una entrevista en El Mundo.

El boxeo es una de las aficiones de Bustamante, por eso el artista cántabro ha valorado de forma "súper positiva" su experiencia en la segunda edición de La Velada del Año. Eso sí, ha reconocido el "poco tiempo" que tuvo para prepararse, tan solo cinco semanas, al ser el reemplazo del actor Jaime Lorente.

"No pude demostrar lo que puedo hacer, porque esta fue una pelea que me llevó al límite por el ritmo y me ahogué. Había entrenado muy poco tiempo, había perdido mucho peso, estaba débil... Y no son excusas, es la realidad", ha dicho.

Por este motivo, prosigue el cantante, "cuando Jägger ya me tocó la costilla, no podía coger aire y, en vez de ponerme en riesgo, me retiré", ha asegurado.

Además, Bustamante ha descrito a su contrincante como "un tío muy fuerte y boxea infinitamente mejor que el año anterior. Mejoró mucho y, además, tiene 27 años y mide 1,90. A ver, yo puedo tener talentos, pero lo que es seleccionar mis contrincantes, creo que no", ha admitido.

Tras la derrota, el cantante ha confesado lo importantes que han sido los apoyos de su novia, Yana Olina, y su hija Daniella, fruto de su anterior relación con la actriz Paula Echevarría. "Es mi gran apoyo. Sobre todo, cuando el orgullo está así de tocado y te sientes mal. A mí hubiese gustado ganar, no fui capaz, sentí rabia, estuve de bajón y ella me animó. Y mi hija Daniella, quien me mandó un mensaje maravilloso", ha asegurado.