'La Velada del Año 2': Bustamante abandona contra Mr. Jagger... e Ibai Llanos rompe récords

Todas las miradas estaban puestas este sábado por la noche en 'La Velada del Año 2', la segunda edición del combate de boxeo organizado por el conocido streamer Ibai Llanos, y que en esta ocasión tampoco ha defraudado: el evento ha batido todos los récords de audiencia en la plataforma Twitch.

El encuentro de boxeo, celebrado en el Pabellón Olímpico de Badalona, constaba de cinco combates que se fueron sucediendo a lo largo de la tarde-noche del sábado, y que Ibai Llanos se encargó de retransmitir en directo en su canal de Twitch.

El que más expectación generaba era el quinto y último combate, entre David Bustamante y Mr. Jagger. El cantante, de 40 años, se animó a participar en este evento como reemplazo del actor Jaime Lorente con solo cinco semanas de antelación, y tuvo que prepararse a conciencia para perder 15 kilos en un mes y así poder enfrentarse al youtuber, de 27 años, en este combate. "Dije que sí porque me gustan los retos y ahí es cuando uno se crece", confesó días antes.

Desde el primer momento en que ambos subieron al ring no pararon de repartirse guantazos, y si bien Bustamante empezó muy fuerte, Mr. Jagger, que este año repetía como combatiente, fue creciéndose, golpe a golpe, controlando mejor los tiempos. Al terminar el segundo round, Bustamante decidió abandonar el combate por KO técnico al no ser capaz de soportar más las embestidas de su contrincante.

De este modo, el youtuber volvió a hacerse con la victoria y a lucir el cinturón de campeón por segundo año consecutivo.

"Siempre es dura la derrota, lo es y duele… Pero en las derrotas es donde se aprende", ha manifestado el cantante en un mensaje publicado posteriormente en su cuenta de Instagram. Bustamante ha felicitado a Mr. Jagger y a su equipo "por una victoria merecida", y ha reconocido que "no fui capaz de más". "Gracias a todos los que me dieron aliento, y me creían ganador… y aún perdiendo, me hicieron saber de su orgullo por el hecho de haberlo intentado", ha escrito junto a una fotografía en la que aparece subido al ring.

Récord de audiencia

Con la retransmisión en directo de este evento, que ha durado más de cinco horas, Ibai Llanos ha batido todos los récords de audiencia en Twitch al haber registrado una media de 2,4 millones de seguidores y un pico, a las 20.00 horas, de 3,3 millones de dispositivos únicos conectados.

"Récord histórico de Twitch, y no lo siento un récord mío, esto es un récord de la comunidad España-Latam. Yo hoy era uno más. Gracias a todos los creadores y artistas por venir y haber hecho historia", ha agradecido Ibai Llanos a través de Twitter.

Gracias a todos los creadores y artistas por venir y haber hecho HISTORIA. https://t.co/qSLNh45SVl — Ibai (@IbaiLlanos) June 25, 2022

Además, el Pabellón de Badalona ha reunido a casi 13.000 personas que han presenciado en directo esta velada de boxeo, en la que también han participado nueve streamers y creadores de contenidos multimedia.

"Parecía un evento de Las Vegas", ha valorado Ibai Llanos. Y no era para menos: además de los combates, el espectáculo contó con actuaciones en directo de artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Rels B, y fue precedido por una alfombra roja por la que desfilaron decenas de streamers de la escena hispanoparlante.