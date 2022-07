Puig apel·la a l'"esperit de Benicàssim" en els 40 anys de l'Estatut i demana pactes pel finançament i inversions

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apel·lat a l'"esperit de Benicàssim" quan es compleixen 40 anys de la publicació de l'Estatut de la Comunitat Valenciana, que es va gestar en aquesta ciutat castellonenca, i ha advocat per aconseguir "grans acords" entre les forces polítiques en matèria de finançament, inversions i visibilitat dels valencians així com un gran pacte per l'energia, amb els objectius de sostenibilitat i autonomia energètica.