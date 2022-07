Vanesa Martín nunca ha hablado públicamente de su vida personal. Sin embargo, esta semana reivindicó por primera vez su homosexualidad, y ahora ha confesado su regreso a la soltería tras romper con su novia.

La cantante lo ha contado a Shangay, medio volcado en contenidos LGTBIQ+. En una reivindicación del amor desde "la libertad", confesó: "Quiero a mis amigos, mis hermanos, mis cuñadas, mi pareja... No tengo pareja ya, pero bueno, me gustaría que fuera feliz también".

La autora de Si pudiera no ha desvelado la identidad de su expareja, aunque desde hacía un tiempo se comentaba que podía tener una relación con la presentadora Mónica Carrillo.

La artista se define como una persona muy enamoradiza que valora "el sentido del humor, la inteligencia, el sexo, la piel, la risa" y que le hagan "sentir viva".

Todo ello lo ha encontrado en varias de las mujeres "maravillosas" con las que se ha cruzado en su vida. "Hace tiempo que no he vuelto a estar con un chico", ha añadido.

Martín se considera "una tía muy discreta" con su vida privada: "Otra cosa es que no le dé bombo porque no quiera que se me pregunten ciertas cosas por encima de la música, pero no me escondo nunca y defiendo y defenderé mi vida, y estoy orgullosa de amar y sentir como amo y siento".