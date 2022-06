El sutil comentario de Sonsoles Ónega en directo sobre la cancelación de 'Ya son las ocho'

Ya son las ocho emitirá su último programa este viernes hasta que sea sustituido por Sálvame Sandía el próximo 4 de julio. La noticia sobre la cancelación del espacio de Mediaset se conoció el pasado 23 de junio, y Sonsoles Ónega ha hablado muy sutilmente sobre ello en el plató.

Ha sido en la última sección del programa cuando los colaboradores se han mostrado tensos al no tener suficiente tiempo para hablar, sobre todo cuando en breve dejarán de estar en el Fresh.

Ónega ha pedido orden, pero Miguel Ángel Nicolás ha respondido con sorna: "Bueno para el tiempo que tenemos si esperamos a las mariposas [haciendo referencia a la canción de Aitana] nos quedamos sin nada".

"Están todos muy nerviosos, que se quedan sin programa y quieren hablar", ha expresado la presentadora, arrancando algunas carcajadas a varios colaboradores. Mientras tanto, Isabel Rábago trataba de dar su opinión, pero nadie la escuchaba.

En los últimos minutos del programa, Ónega y Nicolás volvían a mencionar la cancelación. "Me dicen que vaya despidiendo", ha dicho la presentadora. "Hoy habéis estado fatal. Ya no venís más. Bueno, mañana sí", ha bromeado el tertuliano. "Pero no del todo", matizaba Sonsoles. "¿O sea que nos despides?", ha respondido Rábago.

"Estáis insoportables", se ha quejado Ónega, hasta que finalmente se ha despedido resaltando que mañana sí habrá programa: "Se quedan con Pedro Piqueras. Descansen. Volvemos mañana. Sí, mañana volvemos".