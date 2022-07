Alfonso Arús: "El directo no se trata de sentarse a decir cualquier burrada, todos tenemos una responsabilidad"

Tras cuatro temporadas de crecimiento ininterrumpido, Aruser@s, en las mañanas de La sexta, ha conquistado el liderazgo de la audiencia por primera vez en su historia y este programa matinal, capitaneado por Alfonso Arús, es líder cerrando la mejor temporada de toda su historia, con picos del 21,3% de cuota de pantalla. Al cierre del curso televisivo hablamos con el presentador de Aruser@s sobre el éxito de su programa y sobre su carrera.

¿A qué atribuye que no hayan dejado de crecer en audiencia toda esta temporada?Mira, es una buena pregunta que no sé si tiene respuesta, porque nosotros nos alimentamos de un público que no era el que veía televisión a esa primera hora. Nuestro crecimiento no supone que hayan bajado de audiencia las otras ofertas, de hecho, Espejo Público está teniendo una excelente temporada y El programa de Ana Rosa también. Luego no se trata de subir nosotros en detrimento de otros programas de la estricta competencia, sino que hay un público que a lo mejor veía otro tipo de programas que no eran de actualidad y que ahora lo hemos ido sumando y creo que es bueno para todos.



Lo más difícil que hay ahora mismo en tele es crear público nuevo, ¿no?Es de lo más difícil que hay y además hacerlo con un público que sea interesante en cuanto al target. Nosotros estamos muy contentos, lógicamente por las audiencias que tenemos, pero todavía lo estamos más por el tipo de audiencia que tenemos, que ahí sí que hay un una distancia considerable a favor de Aruser@s, porque hemos trapado a un público que comercialmente es muy interesante y en el fondo, lo digan o no lo digan, es el que buscan todas las cadenas.

Han llegado a ser líderes, ¿le obsesiona eso?Seguramente no me vais a creer, pero no. No es nuestra Liga. Es verdad que hemos sido líderes, no sé si 12 semanas consecutivas, porque lo veo publicado, pero nosotros nacimos con la vocación de ser un programa alternativo, qué es lo que sigue siendo Aruser@s, un programa alternativo a los formatos magazines que ya están consolidados desde hace muchísimos años y que hacen las cadenas más potentes como Telecinco, Antena 3 o Televisión Española.

A nosotros se nos pide simplemente ser algo complementario, que vaya un poco a contracorriente. Si siendo así se da la circunstancia, cómo se ha dado, de tener el liderazgo, pues nosotros felices. Pero tener esa presión sería completamente absurdo. Aprovecho todo lo que puedo, pero no me quiero obsesionar.

Así que no se dejan tentar por el ‘todo por la audiencia’…No tendría ningún sentido, porque ni me lo han pedido ni tampoco lo busco. Si ves el programa notarás que nosotros no hemos estado nunca en lo del volcán, no hemos entrevistado a una familia de Ucrania, no hemos estado en Sanxenxo viendo al rey… hay muchísimos temas que nosotros sabemos perfectamente que generan audiencia, pero sería traicionar un poco la esencia de nuestro formato. Nosotros pasamos de puntillas por la actualidad, damos lo que podamos, pero luego vamos a lo nuestro, que son nuestros vídeos, nuestro cachondeo...

Se levanta a las 3:30 h de la madrugada para ir a hacer el programa… ¿Y aún así le queda sentido del humor?Desde hace muchos años siempre he tenido ese ese formato morning, en radio también. Yo con veintipocos años, con 24, y ahora tengo 61, ya hacía ese horario cuando hacía Arús con leche.

Siempre he vivido la comunicación a primerísima hora. A mí si me pones a última hora me pillas mal ,porque voy fundido. La mañana no me supone ningún esfuerzo. Es verdad que a las 3.30 h a lo mejor no haría falta, tan temprano, pero como me gusta estar informado de todo, no hacer el ridículo y además buscar la anécdota y buscar la historia, pues duermo poco, pero es que he dormido poco toda la vida.

¿Tiene alguna rutina rara por hacer ese horario? Va un poco en contra del resto del mundo…Un poco bastante. Es verdad que si sumamos las horas de sueño al final son pocas. Me voy a dormir pronto, pero por más pronto que te acuestes antes de las 10 es difícil, y serían algo más de 5 horas, que es lo que duermo. El resto del día procuro hacer vida normal porque es que si no estás desconectado o acabas siendo un tipo raro Y dejas de tener amigos o de ver los partidos de fútbol a las 9. No se puede vivir al margen del resto del mundo.

Aruser@s es un programa difícil de ver mientras limpias la casa, por ejemplo...Coincido con Borja Terán, que está en 20 minutos haciendo crítica televisiva, en que nosotros partimos de ser un formato basado en la rapidez, en la inmediatez, la celeridad de la radio. Lo que ocurre es que también es un programa muy televisivo, el más televisivo de los que se hacen a esa hora. Aruser@s es un programa que desde el minuto uno tiene vídeos. ¿Que lo puedes escuchar? Sí, pero es el programa que tiene más imágenes de todos los que hay. Una conversación con un café de por medio con un político es televisión, obviamente, pero también puede ser radio.

No hay tanta diferencia en ese sentido entre una entrevista de Susanna Griso con una de Alsina, por decir algo. Una tertulia política obviamente que es televisión, por supuesto que es televisión, pero también la podrías escuchar por la radio.

¿El secreto es reinventarse día a día?Aruser@s es un programa básicamente de imagen, constantemente de imagen, en el que nos vamos reinventando. Vamos cambiando de una forma natural. Nos vamos reinventando en función de cómo le llamamos a estas imágenes, o como las ubicamos en secciones, como las vamos compartimentando, cómo las vamos distribuyendo... Cuando empezó en La Sexta Aruser@s hablábamos mucho de televisión, hacíamos un zapping televisivo. Luego nos dimos cuenta de que eso no nos daba lo que nosotros queríamos y lo fuimos sustituyendo por otras cosas.

Tienen muchas colaboradoras, ¿es casual o intencionado?También hay mucho tío, si vas sumando todos los colaboradores hay el mismo número de chicas que de chicos, aunque no sea 1 a 1. Llaman más la atención unos que otros, pero estoy súper satisfecho del hecho de que todos son comunicadores y de que la mayoría de ellos son periodistas.

¿En directo hay que tener cuidado con lo que se dice? ¿Hay que mojarse o hay que contenerse?Hay que tener cuidado. He trabajado en un montón de cadenas de ideologías muy diferentes. He estado en la COPE, en cadena 100, en cadena SER, en Onda Cero, he estado en TV3, he estado en el grupo Godó, he estado en Antena 3... siempre soy consciente del grupo para el que trabajo y más o menos sé lo que puedo decir, lo que no puedo decir y como lo puedo decir.

¿Es autocensura?Eso para mí no es censura, es saber perfectamente para quién trabajas y moverte dentro de esos límites y tener cierto cuidado. Yo procuro tenerlo y procuro que lo tenga en mis colaboradores. También puedo decirte que de La Sexta a mi nunca jamás en 800 programas me han llamado para nada. No se trata de sentarse allí a decir cualquier burrada. Todos tenemos una responsabilidad cuando trabajamos para un medio.

Vivimos en un mundo en el que cualquier cosa puede ser fuente de polémica, o de ser criticado en redes sociales… ¿eso le cohíbe?Yo las redes sociales de verdad que no las miro, porque entonces sé que haría otro programa. Si yo tengo que obsesionarme por que por lo que comentan equis personas… No quiero que mediaticen lo que yo voy a decir en función de unos comentarios. Yo sé cuando acabo el programa, si tengo que mejorar más o menos o si has sido más o menos prudente, pero si tuviera que hacer un programa en función de la reacción de las redes este programa sería otro. Ya no te hablo de política ni de fútbol: Si cada vez que hablas de un tema banal, en el sentido de que se encajaría en una sección de corazón, por ejemplo, como puede ser Amador Mohedano o Rocio Carrasco, si lees la cantidad de comentarios seguro que debe haber 500.000 a favor de uno y de otro. Yo no quiero ser prisionero de lo que comenten 50 personas sobre Rocio Carrasco, porque es que ni me va ni me viene. No es mi guerra y las redes sociales a veces están enfocadas al conflicto.

¿Se vive más feliz sin redes sociales?Claro, se vive más feliz. Es verdad que todo el mundo te insiste para tenerlas, pero a mí no me son de ninguna utilidad.

Pero no viven de espaldas a las redes, ¿no?Aruser@s es de los programas más demócratas que hay en el sentido de dar voz a todas las redes sociales sobre temas que nosotros proponemos. Es un programa que está muy abierto a la aportación. Por ejemplo, la información meteorológica la dejamos en manos de los de los telespectadores. Es de los programas que más interactúa con el telespectador, pero lo llevamos a un terreno que a nosotros nos parece que nos interesa y ahí tenemos una relación fantástica. Yo sigo apostando por darle voz al telespectador a través de las redes, que son súper útiles para eso. Ahora, lo que no voy a entrar es a enfrascarme en asuntos que no me aportan nada y que me puedan quitar 5 minutos de felicidad, está claro.

¿Qué recuerdos le quedan de 'Vídeos de primera'?Fíjate que de todos los programas que he hecho en radio y en televisión el único que no es mío, en el sentido que no ha sido un formato creado por mí fue Vídeos de primera, pero me pareció tan innovador el hecho de cederle el protagonismo a un señor anónimo en lugar de que apareciera el típico entrevistado famoso que dije que sí a presentarlo y a dirigirlo.

¿Fue un programa pionero?Yo creo que fue el primer pasito, pero muy adelantado, de lo que es la tele de hoy. De hecho, todo lo que hay ahora en Instagram son el equivalente a la cinta VHS del año 90. Me costó defenderlo porque entonces la televisión era muy pura y todo se basaba en la iluminación y en el decorado y claro, ahí lo de menos era todo eso y la calidad del video era una patata, los vídeos se veían relativamente mal, pero me parece que fue un acierto.

¿Degeneró pasados los años?En el momento en que la gente, en lugar de enviar vídeos domésticos espontáneos, los empezaba a falsear fue cuando yo decidí que no me interesaba, pero tengo un enorme buen recuerdo. Y a nivel de audiencia ni te cuento, aquello era un espectáculo. Eran programas de 10 millones de espectadores.

¿Les llegaban muchas cintas a la redacción?Sí, sí, sí, aquello era una locura. No sabría decirte el número, pero llegaban llenos los camiones de Seur, cargados de cintas. El equipo de visionado era tremendo, estábamos horas y horas. La gente no enviaba solo lo que tenía en aquel momento, sino lo que tenía guardado desde hacía tiempo. El primer año es que te desbordaban completamente.

En televisión no hay muchos calvos, ¿se siente adalid de esa condición?No lo había pensado así, no lo había pensado así. Ahora más o menos está asimilado, pero hace 21 años o 22 años, que aparecí completamente rapado y entonces no era tan normal. Yo lo único a lo que aspiro es a que la edad no pase factura en el sentido de que se nos permita trabajar a los ya mayorcitos, con tranquilidad, con pelo o sin pelo.

¿Se siente la presión de la imagen trabajando en tele?El aspecto físico, digan lo que digan, cuenta. Es obvio que en televisión cuenta, y el que diga que no, miente. Pero la imagen para mí es un compendio de muchas cosas. Ya no es la imagen solo física, también está la imagen mental, estar despierto, de coger bien los rebotes. A lo mejor hay gente joven que va más lenta que otra que tiene más edad. Yo me siento joven en el sentido de que, y ojalá la gente lo perciba así, no soy un presentador que vaya lento de reflejos, que le cueste.

Hablando de nuevas generaciones, ¿cómo es trabajar con Tatiana Arús, su hija?Ahora trabajo con Tatiana y trabajo con Arthur en los deportes, que también es mi hijo y con Ingrid, que es la jefa de producción y ahora se acaba de graduar Hans y ya está llamando a la puerta (risas).

¿No hay conflictos?Siempre he dicho que en el hecho de trabajar con la familia fui un poco pionero y nunca me he escondido. Les exijo más incluso que a otros colaboradores y si no estuvieran preparados por más hijos que fueran, no harían lo que hacen. Estoy convencido de que de que los hijos mantienen el nivel perfectamente bien. Y luego está el tema de llevarse a casa al trabajo, que casi que es una ventaja, porque tienes tienes cosas que ya has visto y que te ahorras hablar en la familia (risas) y tienes más tiempo para otras cosas.

¿Les recomendó esta profesión?No, no se lo recomendé a nadie. A Angie la conocí en una emisora de radio, salimos y luego nos casamos. Fue un encuentro de dos profesionales que estaban trabajando en la misma emisora. Así que supongo que se dio por hecho . Como tanto la madre como el padre trabajaban en esto, a lo mejor por afinidad, empezaron todos a apuntarse a esta profesión.

¿Qué nos puede contar de la nueva temporada?Yo siempre pido cosas a los Reyes Magos, que son los de La Sexta y Atresmedia. Siempre les pido más tiempo, más programa o más programas o más cosas, porque considero que hay que hay capacidad para hacer más cosas. Así que dependerá de lo que digan los jefes de Atresmedia.

¿Algún ejemplo?Yo siempre he querido empezar antes, empezar a las 7, en lugar de las 7.30. Siempre les pido más cosas y espero que algún día me regalen algo. Y respecto al programa puro y duro seguro que habrá novedades, pero tampoco serán excesivamente significativas, el tono y el formato seguirán siendo parecidos.

¿En la tele hay que hacerlo así, poco a poco?Yo creo que sí, pero eso es muy subjetivo. Hay gente que es muy estudiosa con el tema del minuto a minuto y las audiencias y cuando una cosa no funciona, pues enseguida rompen, cambian el formato, cambian las piezas… pero a mí me parece que a la gente hay que darle tiempo para que vaya asimilando las cosas.

Le pasó con Aruser@s?Yo recuerdo el primer programa, el primero en La Sexta hace como cuatro años, cuando todo el mundo coincidía en lo mismo, que era muy rápido, que no se entendía porque iba a demasiada velocidad y era difícil de seguir. Y ahora es al revés, va mucho más rápido el público que nosotros, son mucho más rápidos los espectadores, pero el primer día les costaba asimilar esto.