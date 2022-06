Chanel Terrero se moja y escoge entre Rigoberta Bandini y Tanxugueiras: "Si tengo que elegir..."

La resaca eurovisiva aún está latente mes y medio más tarde de la celebración del festival, tras el excelente e histórico resultado logrado por Chanel, un tercer puesto.

Desde entonces, la intérprete de SloMo acapara titulares, portadas y crece en redes sociales como la espuma. Recibe premios, asiste a galas y eventos, además de encontrarse en el foco de la opinión pública pero en un sentido positivo, muy distinto a etapas anteriores.

En una entrevista para El País Semanal, la cantante hispanocubana confesó cómo se encontró, físicamente, días previos a Eurovisión: "La semana que hice la actuación en Turín estaba muy enferma. Obviamente no era Covid… Pero me levantaba cada mañana tiritando, con fiebre, mal, y no se lo dije a nadie…".

El Benidorm Fest, y toda la polémica que este acarreó, también estuvo presente en la entrevista. A colación de dicho certamen, se trató la supuesta rivalidad entre ella y el resto de competidoras, en concreto con Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

A la pregunta de entre quién elegiría si tuviese que quedarse con la catalana o las gallegas, Chanel respondió: "Las cuatro, pero si tengo que elegir... Rigoberta".

De esta forma, la artista mostró públicamente sus preferencias musicales, y despejó la duda sobre una supuesta mala relación entre las cantantes participantes en el Benidorm Fest.