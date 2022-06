Jorge Javier Vázquez: "Debemos preguntarnos por qué María del Monte no ha salido antes del armario"

María del Monte acaparó todos los titulares cuando la pasada semana presentó a su novia desde hace 23 años en el pregón del Orgullo LGTBI de Sevilla.

Muchos celebraron su confesión, pero ella opinó que nunca había estado en ningún armario y que no se había ocultado, algo con lo que Jorge Javier no estaba de acuerdo. El presentador, aunque la aplaudió, aseguró que en sus entrevistas ella pedía que no se le preguntara por su vida sentimental.

Aun así, el catalán saca una reflexión de todo esto, y es que aún hace falta hablar así públicamente: "Aunque se sabía, faltaba la confirmación pública; y en cuanto a la necesidad…, ¡vaya si la hay! Hoy, más que nunca. Bravo por María".

"Yo le hablaba de mis novios, y ella, de sus novias. Y nos hemos contado secretos. Pero ambos entendíamos que las conversaciones que manteníamos en privado no se podían trasladar a lo público", relató el conductor de Sálvame en su blog en Lecturas.

"Yo creo que la gente –y ella misma– se estaba dando cuenta de que María se estaba parapetando tras un escudo que impedía que conectáramos con ella. Porque una no se puede sentar en un plató y decir permanentemente que está enamorada de la vida y del amor", opinó Jorge Javier.

"María del Monte es una mujer que cae bien a todo el mundo. Simpática, educada, dicharachera, sensible, amante de la familia. Y lesbiana. María ha dejado sin argumentos a todos aquellos que todavía ven con malos ojos la homosexualidad e, incluso, la consideran una enfermedad", añadió. "El paso adelante de María tiene un valor incontestable: en una sociedad cada vez más pacata, una artista de 60 años se moja y advierte con su ejemplo que con las libertades no se juega, que todo lo conseguido no puede perderse por culpa de unas mentes taradas".

"Ella dice que no quiere convertirse en abanderada de nada y que tampoco va a estar todo el día hablando de lo mismo", aseguró. "Pero, lo quiera o no, ya se ha convertido en un referente para todas aquellas mujeres de su generación que han vivido su sexualidad en silencio".

"Es la generación del silencio. Con su ejemplo, María del Monte contribuye a que ese silencio se rompa y mucha gente tenga menos miedo a manifestar sus sentimientos y a llamar a las cosas por su nombre", reflexionó.

"Para muchas generaciones el paso que ha dado al frente es muy significativo [...] A ver quién tiene narices de cargar contra ella", defendió. "Para rematar: el que no lo haya dicho antes no invalida su declaración. Lo que debemos preguntarnos es por qué no lo ha hecho".