Un centenar de xiquets ucraïnesos passaran l'estiu lluny de la guerra acollits per famílies valencianes

Hui dijous arribaran a València 50 xiquets i xiquetes procedents de zones conflictives i bombardejades per la invasió a Ucraïna per a ser acollits durant el període estival per 47 famílies valencianes.

Després de diversos dies de viatge vindran en un primer bus, que arribarà a València, on els esperaren les seues famílies que ja han sigut adjudicades, i que s'han oferit de forma voluntària en resposta a la crida de l'ONG.

Per a la majoria serà la seua primera experiència en acolliment, detalla l'organització humanitària, que apunta que els menors viuran amb les seues noves famílies valencianes en diferents poblacions de la Comunitat fins al 30 d'agost.

REGIÓ DE CHERNOBIL

Els xiquets i xiquetes, que tenen entre 6 i 12 anys, procedeixen sobretot de la regió de Txernobil, a la zona d'Invankiv, alguns de Bucha i del Donbass d'on van eixir fa diversos dies. La situació a Ucraïna està empitjorant i recentment s'ha decretat el toc de queda permanent en eixa regió situada prop de la frontera amb Bielorússia.

"Les mares dels menors estan preocupades per la seguretat dels seus fills i ens han demanat que els evacuàrem com més prompte millor. S'ha realitzat l'evacuació en coordinació amb els servicis socials d'Ivankiv, Poliiski, Irpin i Bucha", assegura la presidenta de Juntos Por la Vida Clara Arnal.

Aquesta ONG ha organitzat el trasllat des d'Ucraïna, al costat d'un grups de voluntaris de l'organització que romanen al país i a la frontera amb Polònia des de l'inici del conflicte, treballant en emergència humanitària amb refugiats.

L'altre grup de 50 menors arribaran a València en un segon autobús la setmana pròxima i participaran en un campament organitzat per la Fundació, en el qual es realitzaran activitats didàctiques, excursions, tallers i trobades amb altres grups de menors.

Els dos programes són possibles gràcies a l'aportació econòmica d'entitats privades i particulars, la recaptació obtinguda en alguns esdeveniments solidaris, així com de les famílies d'acolliment. Juntos por la Vida porta 25 anys realitzant programes d'acolliment familiar humanitari a la Comunitat Valenciana.