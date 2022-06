La vigésima edición del ciclo de cine al aire libre Sala Montjuïc recopila las mejores películas que han pasado por el festival

Las sesiones de cine al aire libre durante el verano son todo un clásico de la ciudad de Barcelona, pero este año lo serán aún más porque se celebra la 20a edición del ciclo Sala Montjuïc de cinema a la fresca. En el Fossat de Santa Eulàlia de la montaña barcelonesa, se proyectarán 25 películas con pequeños conciertos en vivo hasta el próximo 5 de agosto.

La organización ha escogido títulos como Belfast de Kenneth Branagh, West Side Story de Steven Spielberg, Un héroe de Asghar Farhadi, o Alcarràs de Carla Simón, la ganadora del último Oso del Festival de Cine de Berlín.

Sin embargo, lo más destacado de la programación de este año es el Best Of, que recoge los filmes más votados a través de una encuesta que los espectadores tenían que responder.

Sala Montjuïc propuso una selección de las mejores 25 películas que han pasado por el festival, así que los internautas escogieron Pulp Fiction, Grease, Call Me By Your Name, Interestellar, Lost in Translation, Relatos Salvajes, El Ran Lebowski y Con la muerte en los talones.

Además, como en cada edición, el último filme tendrá una sorpresa que los visitantes no sabrán hasta el último momento. Trainspotting, Taxi Driver o El Padrino, parte II han sido algunos de los últimos éxitos que se han proyectado en la última edición de este conocido certamen de cine al aire libre.

Hasta el 5 de agosto en los Jardins del Castell de Montjuïc (Fossat de Santa Eulàlia); Lunes, miércoles y viernes; conciertos a las 20.45 horas y proyección de la película a las 22.00 horas; Precio: 7,50 euros (10,50 euros si se alquila hamaca); salamontjuic.org.