Cómo acabar con todos los insectos de tu casa con una lámpara eléctrica: los mejores modelos están en Amazon... ¡desde 15 euros!

Nadie quiere tener mosquitos ni moscas en casa o en el jardín, porque las picaduras son muy molestas, pueden llegar a ser peligrosas, y no es sano estar comiendo con moscas posándose en los alimentos constantemente. Por suerte, existen multitud de soluciones para acabar con los insectos en el hogar. Podemos poner velas de citronela, mosquiteras para mantenerlos fuera de casa, soluciones eléctricas para los enchufes del hogar o, la más utilizada, rociar nuestro cuerpo con repelente.

No obstante, una de las mejores soluciones para el entorno de nuestro hogar es una lámpara antimosquitos eléctrica que mantenga a raya a todos los insectos tanto fuera en el jardín como dentro de casa. Son silenciosas, no transmiten ningún olor desagradable como los repelentes o las velas, no son perjudiciales para los niños o las mascotas y son respetuosas con el medio ambiente. Por eso, es hora de que te pases al lado eléctrico ahora que estamos oficialmente en verano, la época favorita de estos insectos.

Además, es el momento ideal, ya que Amazon ha rebajado las lámparas eléctricas más vendidas de su plataforma. Desde solo 15 euros tienes disponible un modelo muy eficiente. La más económica está equipada con una luz ultra violeta de alta intensidad de siete vatios, que puede atraer efectivamente a cualquier insecto volador. Ganarás en salud en tu hogar porque no contiene productos químicos, no produce gases tóxicos y no tiene espray.

Solo tendrás que conectarla a la corriente y colgar. Amazon

Mejor relación calidad-precio

La mejor valorada en el ecommerce es resistente al agua y tiene un alcance de 90 metros cuadrados. Lo mejor es que también se encuentra ahora rebajada, por lo que es una gran inversión. Más de 1.350 opiniones avalan sus 18 vatios de potencia y su impermeabilidad. Además, su rejilla es de alta eficiencia y no obstruye como otros modelos. En resumen, es segura, resistente, eficaz, potente y fácil de limpiar, gracias a su cajón inferior donde caen todos los insectos.

¡Impermeable y con un alcance de 90 metros cuadrados! Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.