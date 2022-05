El espray de Relec (¡de ocho euros!) ya es la solución más vendida de Amazon para evitar las picaduras de mosquitos

Aunque todavía falta un mes para que comience de forma oficial el verano, la primera ola de calor de la temporada ya se ha dejado notar. Gracias a ellas, son muchos los que ya se han dado el primer chapuzón del verano o los que ya han disfrutado de algunas de las citas propias del estío: las barbacoas o las cenas que se alargan al aire libre. Claro que, en todos estos aspectos, siempre tenemos una compañía no muy agradable: los mosquitos. Ya con el inicio de la primavera estos comienzan a hacer acto de presencia, pero llegadas estas fechas ya se han convertido en los protagonistas de nuestras salidas al exterior.

De hecho, en casa (y más si contamos con una terraza o jardín), no está de más contar con remedios que nos ayuden a mantenerlos alejados toda la temporada. Desde mosquiteras magnéticas hasta lámparas de ultravioletas, no dudamos en invertir en soluciones prácticas para evitarlos. Y, para cuando salimos a la calle, la mejor opción es impregnarnos con una loción repelente, aunque, todo sea dicho, no siempre es fácil encontrar una solución efectiva que sea agradable o que no tenga un aroma desagradable para nosotros... A no ser que apostemos por Relec. La popular marca vuelve a ser la más vendida de Amazon en su formato espray de 75 ml. ¡Y solo cuesta ocho euros!

Relec Fuerte, en espray. Amazon

El más vendido...

De momento, con más de 1.300 valoraciones y casi cinco estrellas doradas en Amazon, el espray de Relec ya es el favorito de los usuarios de Amazon, ecommerce en el que goza de ansiada etiqueta de ‘Más vendido’. Los motivos de su éxito, más allá de su precio (ahora disponible por menos de ocho euros), responden a su capacidad para mantener a raya a los mosquitos y evitarnos las molestas picaduras que la mayoría damos por hecho con la llegada del calor. Y es que su fórmula fuerte ofrece hasta siete horas de protección para toda la familia, ya que su uso está recomendado en niños a partir de dos años.

Respecto a su formulación (Icaridina 20% + Enoxolona 0,5%), cabe destacar que es apta para pieles sensibles, ofrece una protección eficaz y de larga duración, pero sin picores ni escozores al momento de aplicarlo por el cuerpo. ¡No dejes que los mosquitos vuelvan a ser los protagonistas de tu verano!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.