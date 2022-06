El FIB publica els seus horaris amb entrades quasi esgotades a dos setmanes del festival

La promotora, The Music Republic, ja està en el recinte de festivals de Benicàssim preparant aquesta edició, ha indicat en un comunicat. Per l'escenari principal, Heineken Silver, podrem gaudir d'Izal, Kasabian, Two Door Cinema Club, Justice, Nathy Peluso i Love of Lesbian entre uns altres.

En l'escenari Cutty Shark estaran Delaporte, Ginebras, Cariño, Miss Caffeina, Zahara, Ed Maverick, La M.O.D.A. i altres artistes que es poden consultar en la web Fiberfib. En l'escenari Shein estaran artistes internacionals com The Snuts, Sea Girls, Circa Waves, Becky Hill, The Hunna i molts més.

Els últims abonaments, així com les últimes places a les zones de descans i Glamping estan disponibles a la pàgina web.