Marta Riumbau presenta su nuevo chalet en Madrid con un estilo minimalista y moderno: "La casa en la que siempre soñé vivir"

La vida de Marta Riumbau está dando un giro de 180 grados en los últimos meses. La actual pareja de Diego Matamoros confesó el otro día que se estaba sometiendo a una vitrificación de óvulos y, ahora, ha confesado que se ha comprado una casa en Madrid.

La relación debe ir vienta en popa, pues la catalana ha confesado en un precioso vídeo que todos los momentos que ha vivido en los últimos cinco años residiendo en la capital la han ayudado a tomar la decisión de establecerse aquí de manera permanente.

Por eso, ha adquirido una moderna propiedad de dos plantas que, según las imágenes, parece situarse a las afueras de Madrid. Un chalet de fachada blanca, de nueva construcción y minimalista. "Me he comprado la casa en la que siempre soñé vivir", ha escrito: "Una catalana con el corazón en Madrid. Ahora sí que empieza una nueva etapa y no puedo ser más feliz".

En las instantáneas mostradas se pueden apreciar ya increíbles detalles de la vivienda. La influencer aparece caminando hacia la entrada, que tiene detalles de madera, por un camino de hormigón decorado con piedras y plantas. Además, se puede observar una piscina.

En sus historias, Riumbau ha confesado a sus seguidores que lleva muchos meses ocultando la noticia, pues no ha podido firmar hasta ahora el contrato. "Desde enero, yo quería entrar, pero se ha ido retrasando porque no estaba del todo terminada", ha comentado.

Actualmente, la casa está completamente vacía y llega el momento de la decoración. Sin embargo, primero hará una reforma: "A pesar de que sea nueva, quiero ponerlo todo de microcemento". También quiere transformar la parte exterior.

Historias de Marta Riumbau enseñando su nueva casa. INSTAGRAM

"Estoy ya trabajando con la paisajista", ha adelantado: "El terreno necesita que se hagan muchas cosas. Tengo más ideas que fuera que dentro, porque dentro ya es precioso".

Igualmente, quiere tirar paredes, reformar por completo los baños y debe construir por completo la cocina, que está totalmente vacía en estos momentos. "Estoy muy emocionada", ha asegurado.