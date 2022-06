Sale a la luz el vídeo en el que el príncipe Guillermo se enfrenta a un paparazzi: "Eres despreciable"

A pesar de que se dice que el vídeo es del año pasado, dado que ya por entonces salieron informaciones que apuntaban a una posible trifulca entre el príncipe Guillermo y un paparazzi, no ha sido hasta ahora que no ha salido a la luz. Y lo cierto es que el heredero estaba muy molesto, hasta el punto de gritarle al fotógrafo, que según él y su esposa, Kate Middleton, llevaba tiempo siguiéndoles.

El heredero al trono, de común bastante tranquilo con respecto a los fotógrafos, no aceptó que el paparazzi les molestase a él, a su mujer ni a sus hijos, George, Charlotte y Louis, mientras daban un paseo en bicicleta por el área de Sandringham, donde los duques de Cambridge tiene su casa de campo, Anmer Hall.

El vídeo, que nada más alcanzar las 20.000 visitas en YouTube fue eliminado de la plataforma, muestra cómo el fotógrafo siguió grabando una vez el hijo de Carlos de Inglaterra se paró a confrontarlo. Tras asegurar el periodista que no sabía verdaderamente de quienes se trataba, el nieto de Isabel II montó en cólera.

"No, no es verdad. Nos has estado buscando, no finjas ahora", asegura Guillermo, secundado por su esposa que, fuera de plano, le espeta: "Has pasado por delante de nuestra casa esta mañana. Te hemos visto".

El cabreo del príncipe va a más tras la negativa del paparazzi de lo que aseguraban los duques. "¿Cómo te atreves a comportarte así con mis hijos? ¡Cómo te atreves! Nos has estado persiguiendo a nosotros y a nuestros hijos", le increpa el príncipe, mientras el fotógrafo se defiende y sigue grabando.

"Yo estoy dando un paseo tranquilo, con mis hijos, un sábado. Y tú ni siquiera me dices quién eres", agrega Guillermo mientras saca el teléfono móvil y se dispone a hacer una llamada de teléfono. "Eres indignante. Eres despreciable, de verdad", finaliza el príncipe el vídeo, que aunque ha sido borrado de YouTube aún sigue circulando en las redes.

Muchos usuarios se han posicionado a favor del príncipe, de quien se entiende que tenía ese día libre en su agenda, y por lo que no entendía que le estuviese siguiendo la prensa, máxime cuando él ha vivido de primera mano tanto el acoso al que fue sometida su madre, Lady Di, como su hermano y su cuñada, el príncipe Harry y Meghan Markle.